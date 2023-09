Una compleja situación, ocurrida en San Antonio, vuelve a sembrar la duda respecto a la exactitud de los sistemas GPS a la hora de orientar a personas en auto, en este caso un accidente podría haber tenido consecuencias fatales.

De acuerdo a lo que indica el medio local El Líder, la situación ocurrió a inicios de septiembre, cuando un auto se precipitó 40 metros hacia abajo por unas escaleras peatonales, en un cerro de aquella comuna.

El conductor aseguró que se estaba trasladando por el cerro Arenas utilizando el sistema de Waze, el cual lo envió una ruta que resultó ser errónea.

De esta forma, el auto descendió por aquellas escaleras y terminó incrustado por varias horas, ante las miradas de los vecinos.

Lo peor llegó horas después, cuando el vehículo intentó ser sacado del lugar por medio de una grúa especial.

@juanolivaresperiodista Auto particular terminó en el fondo de escalera peatonal en sector Cerro Arena de San Antonio. El insólito accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes en Cerro Arena cuando, según la versión de algunos vecinos, por una instrucción del GPS del automóvil al llegar a la esquina de Carlos Condell con Huallipén, el conductor tomó como alternativa la bajada hacia la escalera peatonal. El incidente no dejó personas lesionadas y más tarde una grúa que intentó sacar el automóvil cortó las lingas de arrastre, haciendo que el vehículo llegara hasta el fondo de la escalera. Claudio Berríos es vecino del sector y durante la madrugada registró y relató este incidente que preocupa a los habitantes del sector. ♬ sonido original – juanolivaresperiodista

Accidente de auto por falla de GPS en San Antonio

Resulta que en ese momento la cuerda se rompió y el vehículo descendió varios metros más, llegando a bajar cerca de 40 metros en total.

En declaración el citado medio, el conductor aseguró que fue dirigido de mala forma por la aplicación.

“Soy de Las Cruces, entonces no me ubico mucho en San Antonio, menos en los cerros (…) el Waze me dijo que siguiera derecho”, indicó.

Hay que señalar que, este hecho se conoce días después de que medios informaran el caso de una mujer que demandó a Google por la muerte de su esposo.

Esto a raíz de un presunto error de la aplicación, que habría enviado al hombre por la ruta equivocada mientras conducía, hacia un puente colapsado. Al ingresar con su auto al lugar, éste cedió y cayó a un río, falleciendo horas después.