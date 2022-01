Medios en China dieron cuenta de un situación extrema que vivió un camionero en una peligrosa ruta de la Provincia de Shanxi. El vehículo quedó al borde de un precipicio de 100 metros de profundidad por tres días.

Según lo que detalló el medio South China Morning Post la situación ocurrió el pasado 1 de enero, cuando el hombre intentó tomar un atajo a su ruta por medio de una aplicación de mapeo por GPS.

No obstante, el sistema falló y lo envió por una ruta en pésimas condiciones, la cual no estaba habitada para el paso de camiones.

En su declaración el conductor explicó que luego de unos kilómetros notó que la carretera no era la ideal, por lo que intentó salir de allí con maniobras de retroceso.

