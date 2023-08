Una profesora de Estados Unidos fue acusada de mantener relaciones con una alumna por un lapso de 4 años. Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2022, cuando la docente tenía 34 años y la alumna 14.

De acuerdo a lo expuesto por el portal Law and Crime, se trata de una maestra llamada Kaitlin Glover, quien en ese tiempo se desempeñó en un colegio cristiano llamado Mountain View.

Ambas comenzaron a compartir mensajes por Snapchat, donde incluso se enviaban fotos personales. Posteriormente, empezaron una especie de amorío fuera de la escuela.

Dentro de la carpeta de investigación se indicó que ambas solían encontrarse dos veces por semana en diversos lugares, como el auto de la profesora o incluso su domicilio.

Lo cierto es que todo se mantuvo hasta que, a fines de 2022, la joven decidió interponer una denuncia por acoso contra Glover.

Nevada private school teacher accused of having 4-year sexual relationship with student: report

34-year-old Kaitlin Glover no longer works at the school after parents came forward with allegations over the summer pic.twitter.com/Az3wEhqPnP

— Paul Kang (@LPaulKang) August 8, 2023