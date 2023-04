El asiento trasero de su auto se constituyó, básicamente, en la escena de su delito en repetidas ocasiones. Sin embargo, pese a esa y otras pruebas, no pasará ni un sólo día en la cárcel.

El caso de Monique Ooms, una profesora relativamente joven, desató la polémica. Abusó sexualmente a su alumno de 16 años, pero el delito cometido no le acarreará consecuencias judiciales.

En el lugar donde ocurrieron los hechos, la familia del menor de edad es la más impactada. La comunidad de Latrobe Valley en Victoria, Australia, se pregunta también, ¿cómo es que los antecedentes presentados ante una corte local no fueron suficientes para hacerla pagar por su conducta?

La explicación la ofreció el juez de la causa. No obstante, eso no detuvo la controversia. Medios de comunicación como Daily Mail ofrecieron de inmediato los detalles de una situación que no es única, pero sigue siendo preocupante desde todos los puntos de vista, sobre todo por la edad de víctima y victimaria.

Cabe destacar que la ahora exprofesora se declaró culpable de agresión sexual. Pero eso tampoco sirvió para que fuera sentenciada a, por lo menos, una década en prisión.

Cómo la profesora Ooms abusó sexualmente a su alumno de 16

Fue en julio del año pasado cuando iniciaron los mensajes de texto entre Monique Ooms y su alumno de 16 años.

La mujer, 15 años mayor que el adolescente, había llegado a su colegio en la localidad australiana de Victoria hacía un año atrás. Nadie pensó en los problemas judiciales que acarrearía su conducta.

En la información que ofrece DailyMail, se consignan conductas inapropiadas previas al delito mayor: presuntamente enviaba fotos en ropa interior a algunos de sus alumnos.

Sin embargo esto salió a la luz recién tras la denuncia de ser vista manteniendo relaciones sexuales con el menor de edad en su auto, en una zona boscosa apartada. Fueron al menos 5 ocasiones.

Tras ser llamada ante la justicia, fue desvinculada del colegio y acusada formalmente de agresión sexual. La fiscalía local aseguró que su alumno se encontraba en situación vulnerable, ya que había perdido a uno de sus mejores amigos en un accidente automovilístico, situación que habría aprovechado Ooms para acercarse a él de forma íntima.

La respuesta del juez ante profesora que abusó sexualmente a su alumno de 16 años

La fiscalía de Latrobe Valley, en Victoria, se encargó de recoger todos los antecedentes del caso, entre ellos pruebas que creía irrefutables para lograr la condena de la victimaria, quien según la acusación abusó sexualmente a su alumno de 16 años.

Una de ellas, además de la confesión de la mujer que llegó sólo al quebrarse, tras negarlo en reiteradas ocasiones, fue un mensaje de texto con un supuesto amigo de ella, a quien le admitía que había tenido sexo con su alumno. En realidad era un usuario falso para conseguir su confesión, cuando todavía no se declaraba culpable.

– “Realmente lo hiciste, ¿no?”

– “Sí”.

El joven se negó a hablar, pero su madre declaró ante la justicia, consternada por lo que consideró una agresión sexual a su hijo. Éste se escabulló en la oscuridad de la noche para los encuentros con su entonces maestra, con quien se escribía mensajes de amor diciéndose que se extrañaban y se amaban.

Sin embargo y pese a todos los antecedentes, la respuesta del juez John Smallwood dejó helada a la parte acusadora y a la familia del adolescente.

“¿Es él? : los descargos del juez Smallwood

El juez John Smallwood hizo una polémica valoración que salvaría de la prisión a Monique Ooms, quien para la fiscalía sí abusó sexualmente a su alumno de 16 años.

“Claramente hubo una discusión entre él y ella sobre la ilicitud de esto. Sin embargo, él es consiente y lo deja muy claro”, dijo el juez, tomando en cuenta que el joven le dijo a la policía que eran “sólo amigos” y que luego la llamó para advertirle que borrara los mensajes entre ambos.

“Él está muy cerca de los 17… ¿eso afecta de alguna forma a la gravedad objetiva de la ofensa?”, dijo la autoridad máxima del tribunal. donde los presentes, incluida la madre del menor escucharon con asombro sus valoraciones.

“Usamos la palabra ‘menor’. ¿Él? Quiero decir que no lo sé. Es uno de los asuntos que me preocupan”, remató el juez , tras considerar que el joven estaba más cerca de los 17 años cuando tuvo relaciones sexuales con su ahora exprofesora.

Temían suicidio de la profesora que abusó sexualmente a su alumno de 16

El caso judicial contra Monique Ooms dio giros inesperados en la última etapa del juicio en el que la fiscalía comprobó que abusó sexualmente de su alumno de 16 años.

Uno de estos virajes tiene que ver con el hecho de que la abogada defensora de la victimaria, ya confesa, aludió que como esta sufrió “vergüenza pública y perdió su trabajo, debía evitar la cárcel”.

El juez de la causa, entre otros argumentos, aseguró: “No quiero que esos puntos se resuelvan en otro lado (tribunal de apelaciones). En términos de casos comparables, no puedo encontrar ninguno… No quiero convertirla en un conejillo de indias”, en referencia a la exprofesora.

Por otro lado, John Smallwood tomó en cuenta los antecedentes psiquiátricos que revelaron que Ooms estuvo internada en varias ocasiones en una institución mental tras las acusaciones en su contra, por reiterados intentos de suicidio.

“No quiero que ocurra ningún accidente cuando puede evitarse, si entienden a lo que me refiero”, le aseguró a los fiscales.

El letrado recordó además una situación cuando le tocó dirimir sobre otra causa: una alumna de 17 años que tuvo relaciones sexuales con su maestro de 40 años. Dijo que era otro tipo de situación, en relación a la edad de los involucrados y las características del caso. Por lo tanto, una posible apelación de su decisión, en el caso de la exmaestra, debía ser cuidadosamente estudiada.

De salvarse de la prisión, a las redes sociales

Las valoraciones del juez fueron recibidas insatisfactoriamente por la parte acusadora.

Si bien, tomando en cuenta que la víctima dijo que desea continuar con su vida, el fiscal Andrew Moore aseguró: “No hay evidencia definitiva de daño, pero por supuesto es un hecho notorio que en este tipo de casos, de ofensas sexuales contra menores, a veces el daño no surge es evidente hasta más tarde. En algunos, décadas después”, situación con la que la madre del joven coincidió.

En tanto, la exprofesora que abusó sexualmente a su alumno de 16 años también parece aferrarse a la libertad, luego de sortear la condena de 10 años de prisión.

En redes sociales aparece posando junto a animales de granja o en su camioneta 4×4, en medio del descontento social que ocasionó en la sociedad de Latrobe Valley su conducta y la decisión del juez Smallwood.