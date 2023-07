Durante el pasado sábado se dio a conocer una compleja situación ocurrida en Viña del Mar, donde un turista argentino protagonizó una detención ciudadana contra un ladrón chileno. El joven, que quedó con una visible herida en su ojo, aseguró que previamente le habían apuntado con un arma.

En declaración a Chilevisión Noticias, Marcelo Bonaparte indicó que, segundos antes de la detención, vio que el sujeto estaba asaltando a una mujer.

Una vez allí intentó alejar al antisocial, pero este lo amenazó con arma. Por fortuna, el turista logró reducirlo ante que ocurriera una desgracia.

“Yo estaba caminando por Viña del Mar, vi que una mujer estaba siendo agredida e hice lo que cualquiera hubiese hecho. Me acerqué, le dije que si no paraba iba a llamar a la policía”, aseveró

“Me sacó un arma, me dijo que no iba a llamar a nadie y me pidió que le entregara el celular”, agregó.

Turista argentino retiene a delincuente que le había robado su teléfono celular a pasos del casino de Viña del Mar, personal de Carabineros detuvo al hombre que ya cuenta con 9 causas similares, durante la jornada fue formalizado por el delito de robo con violencia. pic.twitter.com/8BodxDzIJH — Chilenos Opinan (@ChilenosOpinan) July 21, 2023

Argentino detuvo a ladrón chileno

El muchacho puntualizó que este fue su primer viaje hasta Chile, añadiendo que es primera vez que lo asaltan en la vía pública.



“Fue un momento bastante difícil para mí, nunca me había asaltado en mi vida. Fue raro porque empezó porque yo quise apoyar a una señora y evitar que la situación escalara en violencia”, concluyó.

Cabe señalar que, según informaron las autoridades, la persona detenida era conocida en el sector por cometer ilícitos, quién ya presentaba 9 causas penales previas.

Por lo tanto, el tribunal viñamarino decretó la medida preventiva de prisión preventiva y 40 días de plazo para la correspondiente investigación.