El pasado lunes el matinal Contigo en la Mañana dio a conocer el duro caso de una pareja de adultos mayores que, por estos días, vive al interior de un camión en la comuna de Santiago. Ambos están acompañados por su hijo, que padece esquizofrenia.

Se trata de José y María, quienes debieron trasladarse a esta improvisada vivienda debido a que no pusieron seguir pagando el arriendo del inmueble donde vivían anteriormente.

La familia actualmente se mantiene con la pensión del hombre, quien recibe todos los meses 170.000 pesos, lo cual evidentemente no es suficiente.

A eso se suma que vecinos y juntas han tenido que apoyarlos con agua y alimentos durante los últimos días. “No tenemos baño, agua, nada“, indicó María en el programa.

Por lo anterior, la pareja recurrentemente debe trasladarse a pie hasta la Vega para sus necesidades. Junto con eso también temen ser víctimas de robos en aquella comuna.

Adultos mayores viven en camión

Una de las personas entrevistadas en la ocasión fue la concejala Virginia Palma, quien indicó que desde el municipio presentaron un subsidio de arriendo a la pareja.

No obstante, en un inicio la solución fue rechazada por el hombre: “No lo entendía, ahora me lo explicaron. La verdad no estoy acostumbrado a que me regalen cosas”.

En este sentido, el propio José sostuvo que tiene hermanos viviendo en el sur del país, con quienes habría perdido contacto debido a que no tiene sus números de teléfono.

“Tengo un hermano viviendo en el sur del país, lo más probable es que se esté enterando de mi situación por esta nota en la televisión”, expresó el jubilado.

Por su lado María aseguró que tiene hijos, de otra relación, viviendo en otras ciudades de Chile, con quienes tampco tiene contacto permanente.