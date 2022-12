Si bien muchos padres se involucran de manera activa en la crianza de los hijos, aún queda camino por recorrer. Un profesor español reveló el curioso diálogo que sostuvo por teléfono con el padre de uno de sus alumnos cuando lo llamó para hablarle sobre el rendimiento académico de su hijo.

Tal como recoge el diario español La Vanguardia, Sergio Mira, quien es maestro de lengua y literatura, compartió la reacción que tuvo un apoderado al comentarle que quería conversar con él sobre una evaluación del niño.

“Aún estoy flipando: —Buenos días, ¿Es usted el padre de X? —Sí. —Llamo del instituto. Soy Sergio, el tutor de su hijo. Le quería comentar el resultado de la sesión de evaluación… —Un segundo. Le paso con la madre”, escribió en Twitter, enfatizando la frase “le paso con la madre”.

Aún estoy flipando:

—Buenos días, ¿es usted el padre de X?

—Sí.

—Llamo del instituto. Soy Sergio, el tutor de su hijo. Le quería comentar el resultado de la sesión de evaluación…

—Un segundo. Le paso con la madre. «Le paso con la madre». — Sergio Mira Jordán (@Sergio_Mira) December 16, 2022

Críticas y defensas al padre

El mensaje desató un verdadero debate en torno al rol del padre en la crianza. Mientras algunos invitaron a reflexionar sobre el tema y criticaron al padre por desentenderse de la vida académica de su hijo, otros lo defendieron y se molestaron por las inferencias del profesor.

“El sentido común y la educación recibida hacen pensar que el padre se desentiende de sus obligaciones paternas” dijo un usuario. “No entiendo que le sorprenda… Lo raro sería lo contrario. En la mayoría de casos, todas las obligaciones familiares recaen sobre la madre. El padre, si hay suerte, ayuda… Puede ser muy frustrante darse de bruces con esa realidad cuando te educan con la idea de que somos iguales”, añadió otro.

“Qué pena que veas normal que ocuparse de su hijo sea cosa de la madre únicamente”, manifestó alguien más.

“Yo respondo ‘ah, que tú no eres el padre’ Cada vez que me pasa”, dijo un colega.

En tanto, otros indicaron que puede que haya tenido un acuerdo con la madre de que ella se encarga de los asuntos académicos y él de otras cosas del hijo. “A mí me gusta ser yo la que atiende las cosas de la niña, no por nada, sino porque me gusta enterarme en primera persona y escuchar la conversación yo”, dijo una mujer.

“¿Y no puede ser que estuviera ocupado en ese momento y la madre no? ¿Tenemos automáticamente que pensar mal? Un poco de sentido común, por favor…”, agregó otro usuario.

“No sé si es el caso, pero a veces uno de los progenitores quiere proteger o sobre proteger al vástago y no deja que el otro intervenga”, añadió alguien más.

Mujeres siguen dedicando más horas al cuidado de los hijos y el hogar que los hombres

Aunque este caso particular pudo ser el resultado de un acuerdo previo, lo cierto es que las mujeres se llevan gran parte de la carga en el cuidado de sus hijos y hogares.

De hecho, el año pasado un informe del Banco Central sobre el impacto financiero de la pandemia en las mujeres, determinó que la participación femenina en el mercado laboral disminuyó en forma considerable respecto de los hombres, por una distribución desigual de las labores domésticas asumidas durante el confinamiento.

El reporte indicó que la carga de labores domésticas de las mujeres equivale a unas 35 horas semanales, versus 13 en el caso de los hombres.

Asimismo, otro estudio de 2021 de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) titulado “Igualdad de género en Chile: hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado”, mostró que las mujeres en Chile trabajan hasta 12 horas más que los hombres a la semana, considerando el trabajo remunerado y no remunerado.

El análisis señaló que esto se debe a la visión de que el hombre provee y la mujer se encarga del hogar “sigue siendo común en Chile”.

Además, el reporte indica que si bien una mujer puede tener trabajo remunerado, en paralelo es la que dedica más horas al cuidado del hogar y la familia.