A través de las redes sociales millones de personas expresan su opinión. Sin embargo, una mujer sufrió un trolleo masivo en Twitter por considerar a la conocida marca de café Marley “picante”.

Todo comenzó cuando la usuaria, identificada como ‘Soa_Cuka’, compartió un post en la plataforma explicando que su cita la llevó a beber un vaso de café Marley.

La tuitera expresó su malestar por la situación que vivió y señaló que es “muy exigente” respecto a sus gustos.

“Me invitó a tomar café Marley. SALE PA ALLÁ PITACNTE! voh creí que yo soy una cuma cualquiera?!”, comentó la mujer.

“Soy muy exigente con el café, el vino y los hombres. Muy exigente”, finalizó ‘Soa_Cuka’ su crítico mensaje.

El hecho tuvo tal repercusión en la red social que la mujer tuvo que cerrar su cuenta y la palabra ‘Nescafé’ se volvió trending topic en Twitter.

Otro usuario hizo captura de la publicación y lo compartió en su perfil diciendo: “Si el Marley es picante ¿en qué nivel de degradación humana estamos los que tomamos Nescafé?”.

Como era de esperar, cientos de personas leyeron la publicación y entregaron su opinión respecto al tema. Incluso, hubo quienes tomaron el hecho con humor y compartieron fotos de las marcas de café que beben de forma cotidiana.

Me da un Marley por favor pic.twitter.com/qiscAMqDBx

Me acabo de enterar de esta polémica tomando once con un Nescafé tradición, en short y con calcetines largos. Ojalá no se entere que comí hallulla con mayonesa. pic.twitter.com/r7aZ8mcziV

— AvecesCarlos (@AlbertoCrlsCM) March 1, 2022