Sheila tenía la ilusión de festejar su fiesta de 15 con un pelo largo y rubio, pero por una error de la peluquera, se quedó prácticamente calva y ahora deberá hacer un tratamiento capilar.

La menor, llamada Sheila Rivas, estaba a dos meses de festejar su cumpleaños número quince. Para preparase, fue a una peluquería del partido bonaerense de Lanús a teñirse el cabello y, tras haber estado más de dos horas con un decolorante para el pelo, se le empezó a caer y quedó prácticamente pelada.

La joven, que practica patinaje artístico, contó que vivió una pesadilla cuando fue a retocarse las raíces y denunció a su colorista por negligencia.

Enojo hacia la peluquera

“No lo podía creer, veía mi pelo por todos lados. Ella estaba tirando mi pelo en un tacho de basura y no me decía nada. No quería que le mande mensajes a mi mamá”, relató la chica, mientras agregó esta persona no le dio ninguna explicación: “Subía la música para que no pueda llamar a mi mamá”, sostuvo en diálogo con Telefé Noticias.

La adolescente, que soñaba con entrar a su fiesta de 15 con el pelo largo y rubio, ahora deberá atender su cabello con un tratamiento capilar para recuperarlo, pero mientras tanto, debe usar peluca.

“No perdió un poco de pelo, no tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca. Pero todo se paga, solo espero que no se lo hagas a nadie más”, dijo la mamá de la menor.

“A mi sobrina esto la destruyó”, dijo a TN Carolina Azcona, tía de Sheila. “¿Esto te parece perder unos pelos nomas? ¡Porquería vos y los que te defienden! No tenés vergüenza ni perdón, ni nada. Te reíste, la amedrentaste, ni siquiera la calmaste. No le dijiste ni perdón y quisiste sacártela de encima antes que llegara la mamá a la cual vos ni llamaste. La nena llorando y temblando le avisó que la dejaste pelada. Que la vida te lo devuelva. Con los chicos no, 14 años mi sobrina”, agregó.

La madre intentó hacer la denuncia por lo ocurrido en la comisaría del barrio pero la derivaron al Juzgado Civil y Comercial por Daños y Perjuicios.

Mientras tanto, la peluquera acusada no volvió a comunicarse con la chica y con su madre. “Ni un mensaje nos mandó”, aseguró la mujer.