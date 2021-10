El pasado jueves, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el artículo 23 del reglamento de ética, que define el concepto de “negacionismo”, un concepto que utilizó Alberto Plaza para generar debate estos últimos días.

La convención determinó que se entenderá como negacionismo “toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a éste”.

Sumado a esto, también se indicó que “toda acción u omisión, que justifique, niegue o minimice, las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctima los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile”, agregó el artículo.

Frente a esta situación, Alberto Plaza compartió un polémico Tweet señalando “Yo niego que la Convención Constituyente sea legítima. #SoyNegacionista”. A raíz de esto, el hashtag #SoyNegacionista, ha sido tendencia durante los últimos dos días en la red social de Twitter.

Esta situación terminó con varios usuarios molestos por los dichos de Plaza, que rápidamente comenzaron a criticar su opinión frente a la definición de la convención el pasado jueves.

