Rupert Murdoch, ex presidente de News Corporation y Fox, ya prepara su quinta boda junto a su nueva prometida rusa.

El empresario y magnate australiano de 92 años, Rupert Murdoch, anunció su quinto matrimonio. El ex presidente de News Corporation y Fox, ya se encuentra preparando su boda con Elena Zhukova, bióloga molecular jubilada de 67 años.

Murdoch, según El País, está considerado como la “76º persona más rica del mundo y se sitúa en el puesto 35 de los 400 más ricos de Estados Unidos de los listados elaborados por la revista Forbes. Su fortuna alcanza los 17.200 millones de dólares (unos 15.700 millones de euros)”.

Su nuevo compromiso no causa extrañeza, pues ya ha pasado por una seguidilla de matrimonios desde 1956, entre ellos, con una empresaria y modelo.

Antiguos matrimonios

Su primera esposa, Patricia Booker, fue azafata y modelo de grandes almacenes de Melbourne (Australia). Con ella estuvo casado 11 años y tuvo su primera hija. Su divorcio fue en 1967.

Un año después, según el medio The Guardian, Murdoch se casó con la ex periodista Anna Torv, con quién tuvo 32 años de matrimonio y donde nacieron sus otros tres hijos. En 1999 pusieron fin a su enlace.

Su tercera esposa fue la empresaria china Wendi Deng, con quien estuvo 14 años y donde nacieron sus últimos dos hijos. Junto a ella terminó su matrimonio en 2014.

En 2022, se divorció de Jerry Hall, una modelo y actriz estadounidense; ex pareja del famoso cantante británico Mick Jagger; luego de estar juntos 6 años.

Ya en 2023, el empresario anunció su matrimonio con Ann Lesley Smith, una higienista dental jubilada y la que sería su quinta esposa. Sin embargo, el magnate rompió abruptamente el compromiso a las dos semanas de su anuncio oficial.

Elena Zhukova

En cuanto a su actual comprometida, es una bióloga molecular especialista en diabetes. Según el medio británico Daily Mail, “ha vivido en Estados Unidos durante más de tres décadas después de dejar Rusia en 1991 con su hija, Dasha Zhukova, quien estuvo casada con Roman Abramovich, un multimillonario ruso”.

Además, antes de jubilarse, Elena Zhukova “trabajó en la unidad de investigación médica de la Universidad de California“, detalla Daily Mail.

Sumado a ello, su ex marido es Alexander Radkin Zhukov, un inversionista ruso multimillonario, detalla The New York Times.

Detalles de la boda

En cuanto a la celebración de la nueva boda de ambas celebridades, se prevé que se realice en Moraga Estate, el viñedo y finca del magnate australiano, que compró en 2013, según los medios The Times y ABC News.

Un dato particular, según El País, es que la propiedad donde será la velada, fue originalmente la casa de Victor Fleming, el director estadounidense de dos filmaciones conocidas: Lo que el viento se llevó y El mago de Oz.