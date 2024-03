Fue durante 2020 cuando se descubrió la aparición de una serie de extrañas torres de acero en diversas partes del mundo, las cuales tenían formas rectangulares y estaban sumamente bien talladas. El último monolito fue visto en Gales.

Pasaron cuatro años y medios en Reino Unido revelaron la existencia de una quinta columna de este tipo, la cual fue hallada el pasado fin de semana.

Se trata de un monolito de cuatro metros de altura, el cual se encontraba en la cima de un cerro cercano a la ciudad de Hay-on-Wye.

Quien vio el objeto por primera vez fue un lugareño llamado Richard Haynes, quien detalló su asombro al medio local Wales Online.

“Pensé que la torre parecía un poco extraña y que podría ser una investigación científica de medios que recolectan agua de lluvia”, indicó.

Extraño monolito en Gales

“Pero luego me di cuenta de que era demasiado alto y extraño para eso. Así que me acerqué y vi que tenía al menos unos 3 metros de alto, además de que era triangular. Definitivamente estaba hecho de acero inoxidable”, agregó.

Lo cierto es que, hasta ahora, ninguna persona ha reclamado haber sido autor de esta obra en particular. Sus antecesoras generaron diversos tipos de teorías en el pasado.

De acuerdo al medio Sky News, durante 2020 fueron varias las teorías conspirativas que atribuían estos elementos a visitas de extraterrestres a la Tierra.

No obstante, al menos en Estados Unidos, un colectivo denominado como The Most Famous Artist se otorgó el crédito total.

Hay que señalar que, en años anteriores, otros monolitos fueron encontrados en Rumania, California y el desierto de Utah (EEUU).