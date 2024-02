El estado de salud de varios miembros de la familia real a dado que hablar en las últimas semanas. Además de la princesa de Gales y el rey Carlos III, Sarah Ferguson, duquesa de York, confirmó hace un par de semanas que padece cáncer de piel. Se trata de su segundo diagnóstico de cáncer en menos de un año.

La semana pasada se hicieron conocidas las imágenes de la primera aparición pública de la duquesa tras hacer pública su reciente enfermedad. La exesposa del príncipe Andrés se hizo presente en una beneficencia contra el cáncer en Miami.

En el evento, llevado a cabo en Palm Beach, se le vio alegre y conversadora con los demás asistentes. Medios internacionales destacaron su aspecto, donde se le vio en buen estado y llevando suelta su tradicional melena pelirroja.

Sarah Ferguson makes her first public appearance since shock cancer diagnosis as she opts for a £1,044 blazer in Miami https://t.co/OVhss0SLi7 pic.twitter.com/bxEEE3xPE8

— 🌐RSS NEWS UPDATE (@RSSNEWSUPDATE) February 9, 2024