Revuelo causó hace unos meses un aviso de trabajo, literalmente de ensueño. Y es que la empresa de colchones, Emma, ofreció un millón de pesos mensual para que una persona solo tenga que dormir.

Y es que finalmente ya hay una persona que se quedó con el tan anhelado puesto de trabajo de “embajadora del sueño”.

Se trata de Sonia Vergara, influencer, psicóloga y standupera, quien recibirá los diversos productos y compartirá su experiencia por redes sociales.

En total fueron más de dos mil participantes los que postularon a este trabajo que tendrá una remuneración de un millón mensual por tres meses.

Andrea López, junior marketing manager de Emma, dijo que “revisamos los videos de todos los aplicantes y elegimos el que fue más creativo y divertido para nosotros, además de observar la personalidad de la ganadora y si se adapta a nuestros valores”.

Ya se le entregó el colchón y dos almohadas, por lo que a través de sus redes sociales, Sonia estará compartiendo su experiencia.

Según dijo Sonia, estaba en pleno show de comedia cuando se enteró que ganó el premio. “Estaba atenta en el Instagram y justo me llaman al escenario cuando veo la publicación que había ganado. Empecé mi rutina y cuando ya siento que iba todo bien, me relaje, y le conté al público que me gane un colchón y ser influencer de Emma, donde me van a pagar por dormir; la gente aplaudió y todos fuimos felices, no es chiste así paso”.

La standupera fue escogida a inicios de diciembre y desde este mismo mes podrá comenzar a compartir (o mejor dicho, trabajar) su experiencia por redes sociales.