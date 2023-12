Durante el pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones en donde se debía votar ‘A Favor’ o ‘en Contra’ de una nueva constitución. En este sentido, una tiktoker estadounidense se deshizo en elogios hacia el sistema electoral chileno.

Se trata de una joven llamada Sam Westphal, que aparentemente votó por primera vez en nuestro país, por lo que aprendió todo el sistema que se utiliza acá.

“Algo interesante es que en Chile el voto es obligatorio (…) Al principio no me gustaba, pero ahora sí. Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, con su deber cívico. Si no votas, eres multado”, expuso.

Otro factor que notó fue la escasez de comercio durante la jornada: “Hay un número reducido de negocios que puede abrir, pero tienes que votar. Amé eso. Estados Unidos, toma nota”.

La última situación, y más importante, tuvo relación con la rapidez que existió en la publicación de los resultados.

Estadounidense elogia al Sistema Electoral de Chile

“Yo estaba como ‘cómo mierda (sic) pretenden contar los votos a mano’, pero ahora entiendo”, indicó.

“No creo que esto pudiera servir en EE.UU., porque allá votamos por muchas cosas”, agregó.

Hay que señalar que, en efecto, en esa jornada los resultados definitorios comenzaron a conocerse cerca de las 19:30 horas, por parte del Servel.

De hecho, en la oportunidad el Servicio Electoral nuevamente fue elogiado por su rapidez y efectividad.

El resultado final del plebiscito fue de un 55.76% para el ‘En Contra’ y un 44.24% para ‘A Favor’.