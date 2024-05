Impresionantes armaduras originarias de la última etapa de la Edad de Bronce en Grecia, encontrada en las cercanías de Dendra, no lejos de la histórica Micenas, volvieron a capturar la atención pública al ser probadas por soldados modernos.

Recientemente, un estudio reveló que esta armadura podía haber protegido efectivamente a un guerrero micénico en combate hace 3.500 años. La investigación, publicada en la revista PLOS One, involucró a 13 soldados que probaron una réplica de las armaduras en un simulacro de combate de 11 horas.

Descubierta en 1960, esta armadura ha sido objeto de debate: ¿era un mero atuendo ceremonial o una indumentaria de guerra? Aunque los registros históricos no mencionan específicamente este estilo de armadura, su funcionalidad en combate ha sido un enigma. Hasta ahora.

Andreas Flouris, al frente de un equipo de la Universidad de Tesalia en Grecia, decidió poner a prueba su utilidad recreando meticulosamente el atuendo, que incluía un casco adornado con un colmillo de jabalí y placas de bronce, según un comunicado de la revista PLOS One.

Los investigadores no solo replicaron las armaduras, sino que también sometieron a los soldados a condiciones de combate que emulaban las de la Edad de Bronce, basándose en descripciones de la Ilíada de Homero y en rigurosas pruebas ambientales y fisiológicas.

Incluso desarrollaron un programa informático que simula condiciones de combate, disponible gratuitamente, para probar en una variedad de escenarios. Los hallazgos, según reporta Live Science, indican que las temperaturas de aquel entonces rondaban los 18 a 20 grados Celsius, con una humedad relativa del 70% al 80%.

New research proves the 3,500-year-old #Mycenaean armor from Dendra was battle-ready, not just #ceremonial. Greek Marines' field tests and simulations displayed its durability and comfort in #combat conditions.https://t.co/Bh6ND53rU1

— Ancient Origins (@ancientorigins) May 22, 2024