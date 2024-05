Ricardo Gareca entregó la nómina de los 24 jugadores que serán convocados para el duelo ante Paraguay en el amistoso previo de Copa América, listado donde no aparece el nombre de Luciano Cabral, uno de los nombres más rutilantes del Campeonato Nacional.

Hace tan solo unas horas, Ricardo Gareca reveló los 24 nombres que estarán en La Roja para el duelo ante Paraguay, encuentro que servirá de preparación para lo que será la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Entre las ausencias que destacan en la nómina se encuentra Arturo Vidal, Gary Medel, Marcelo Díaz y Luciano Cabral, siendo este último uno de los más complicados con entrar a la lista de citados al campeonato continental.

En primera instancia, el ’10’ de Coquimbo Unido estuvo entre los 55 preseleccionados, pero no logró convencer y ser rutilante para Gareca, quien lo dejó fuera de los 24 nombrados durante la jornada.

Es por eso que tras las diversas preguntas en conferencia de prensa, Gareca aseguró que “no me han dicho oficialmente nada de Cabral por el tema de la visa. Pero esto es lo que hemos resuelto por ahora”.

“Después falta resolver su tema, y si se resuelve a favor, ojalá así sea, tampoco podría asegurar que estará en la lista definitiva”, indicó.

Posteriormente, avisó que en caso de que Cabral no este citado ni dentro de los que viajarán a Estados Unidos, no deben perder la fe, ya que podrían ser opción para las Clasificatorias mientras él esté al mando de La Roja.

Con relación a esto, el ‘Tigre’ sentenció que “los que no están acá no están descartados en este proceso. Esto es solo para el partido contra Paraguay. Puede haber imprevistos (…) Hay muchachos de mucha calidad que no pudimos sumar, pero es lo que tenemos ahora”.

“Estoy en una etapa en la que no he podido viajar para conocerlos personalmente”, indicó.

Lo cierto es que por ahora, Luciano Cabral no es considerado por el estratega argentino que maneja la selección chilena de cara al enfrentamiento ante Paraguay que está pactado a disputarse el martes 11 de junio a contar de las 20:00 horas en el estadio Nacional.