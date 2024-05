Tiembla dominio de Red Bull: Verstappen confiesa que piloto lo hace sentir amenazado en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen, actual tricampeón de la Fórmula 1, confesó que el nivel de un rival en la actual temporada lo ha hecho temer por su dominio en el ‘Gran Circo’.

El piloto de Red Bull sostuvo que Lando Norris es una creciente amenaza en su intento de ganar un nuevo título, tras la racha del piloto de McLaren de una victoria y dos segundos puestos en las últimas tres carreras.

‘Mad Max’ ganó cinco de siete pruebas en lo que va de la temporada, con una racha récord de siete pole positions, pero el tricampeón del mundo reconoció antes del Gran Premio de Mónaco que Norris estaba cerrando la brecha.

“Todo el mundo debería pensar así, porque está en nivel. Después de sus últimas carreras, ellos (McLaren) están realmente en la pelea”, dijo el neerlandés ante los periodistas.

“Por supuesto que están bastantes puntos por debajo en este momento, pero si de repente empiezan a ganar, eso puede cambiar bastante rápido”, añadió el neerlandés.

Vale mencionar que McLaren logró avances significativos desde Austria en julio del año pasado, con Lando Norris consiguiendo seis segundos puestos en el resto de la temporada.

El británico consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en Miami este mes, después de terminar segundo en Shanghái. También fue segundo en el circuito italiano de Imola el pasado fin de semana y tercero en Australia en marzo.

Norris, cuarto en la general con 101 puntos, sigue a 60 de Verstappen (161) a falta de 17 carreras. Charles Leclerc, de Ferrari, es actualmente el rival más cercano al campeón, con 113 unidades.

