"Hice lo que ella quería": la confesión del parricida que asesinó a su madre a golpes

Hernán tenía 67 años cuando mató a golpes a su madre. Explicó que lo hizo porque era una petición que ella misma le había pedido. Pero la policía acreditó que desde hace cuatro años la mujer no podía hablar. Solicitaron la prisión preventiva por la brutalidad del acto. También porque era un peligro para la sociedad. Su defensa intentó alegar enajenación mental, pero el tribunal lo derivó a la cárcel. 24 horas más tarde, Hernán también estaba muerto.

La mañana del domingo 19 de mayo Rosa escuchó que los perros de la señora Marta no dejaban de ladrar. Los sintió inquietos. Los vio alterados. Así que decidió llamar a su pareja, Gabriel, para que la acompañara a ver qué sucedía.

Eran cerca de las 7:35 de la mañana. Cuando Gabriel tuvo que contar a la fiscalía lo que encontró ese día mencionó que venía llegando del trabajo. Por eso recordaba la hora.

Entraron juntos a la vivienda. Era una casa del sector de Guangualí sin numeración en la comuna de Los Vilos.

Lo primero que notaron fue que el interior estaba desordenado. Ambos se acercaron hasta el dormitorio y entonces, descubrieron la escena de terror.

Encima de la cama, boca abajo, estaba la señora Marta, muerta y cubierta de sangre. Tenía un cajón de madera encima. Recostado a su lado estaba su hijo Hernán, quien admitía haberla matado.

—Hice lo que ella quería —murmuraba en presencia de ambos testigos.

Ataque bestial

Hernán Maibén Vildosola tenía 67 años cuando asesinó a su madre que cinco días atrás había cumplido 89. Toda su vida vivió con ella según expuso el Ministerio Público en la audiencia de formalización.

Cuatro años atrás Marta se enfermó. Un accidente cerebrovascular la limitó a estar postrada.

Quien la cuidaba era su hijo, Hernán.

Fue en esa misma cama ortopédica donde pasó sus últimos años que la encontraron muerta. Un parricidio violento. Su propio hijo admitió haberla golpeado, aplicado corriente y azotarle un cajón de madera.

El fiscal Patricio Jory expuso durante varios minutos, en la audiencia de este miércoles, las lesiones que tenía Marta. Las enumeró una por una. Incluían una fractura expuesta, heridas cortantes, desprendimiento de piel e incontables heridas en todo su cuerpo.

El informe científico-técnico de la Brigada de Homicidios lo sustenta. Así también el peritaje del Servicio Médico Legal que certifica que murió de un politraumatismo grave. Todos apuntan a que Marta fue víctima de un ataque bestial.

No podía hablar

A simple vista también se apreciaba. Por eso cuando Gabriel y Rosa entraron a la habitación no pudieron hacer nada. Sólo retroceder y llamar a Carabineros.

Tanto ellos dos como un funcionario policial declararon que su cuerpo estaba empapado de sangre. Que como estaba boca abajo, su espalda estaba teñida de rojo.

Lo sorprendente fue que a su lado estaba recostado su hijo Hernán con la cara y manos ensangrentadas. Todos los testigos acusaron que lo escucharon admitir que él la había matado. Y en conjunto a su confesión, susurraba “hice lo que ella quería”.

Cuando un policía lo entrevistó asumió “libre y espontáneamente” que la había pateado y golpeado con los puños. Adicionalmente la electrocutó y lo último que aplicó contra ella fue el mueble de madera. A él le repitió lo mismo: la asesinó en cumplimiento de que su madre se lo había pedido.

Pero la Policía de Investigaciones estableció que Marta no podía hablar.

Alucinaciones auditivas

El abogado de Hernán, Héctor Urra, apeló a la inimputabilidad porque según él existían antecedentes que expresaban una “anomalía psíquica”.

Puso sobre la mesa un certificado de un psiquiatra del Hospital de Illapel que precisaba en que el imputado tenía un lenguaje incoherente y un pensamiento disgregado.

—Hace contacto visual y no lo mantiene. Aplanamiento afectivo. Impresiones delirantes. Refiere alucinaciones auditivas (…) Insomnio total. Paciente difícil de abordar por no entender lo que habla ya que no expresa palabras, en su mayoría son verbos cortos —pormenorizó Urra en la audiencia.

El diagnóstico del psiquiatra aludía una psicosis orgánica y epilepsia sufrida desde los 15 años. Dejó en estudio una posible “demencia vascular” (aparecen de repente y progresan con el tiempo) que podría padecer Hernán.

Días anteriores se le había aplicado un escáner cerebral que exhibía “lesiones compatibles con cambios degenerativos cerebrales”.

Y por último, alegó que Hernán seguía hospitalizado porque intentó autoagredirse.

Con todos ese historial el abogado defensor solicitó la suspensión del procedimiento y el arresto domiciliario total.

Un paro cardiorespiratorio

La magistrada Daniella Pinto rechazó su petición. Consideró que los antecedentes expuestos no eran suficientes para suspender la audiencia.

—Primero, no existe ningún diagnóstico que determine la existencia de alguna patología o afectación de salud mental del imputado— inició.

Dijo que el informe emitido desde el Hospital de Illapel da cuenta de una entrevista difícil y un lenguaje con impresión delirante, pero que no existen certificados que precisen una enajenación mental. En simple, que comunicarse mal mediante el lenguaje no presumía una patología mental.

—Si es que el imputado se encontraba al cuidado de una persona con estas características, presumiblemente debe haber tenido las capacidades y habilidades para hacerse cargo de estos cuidados —remató.

Con todo esto, Hernán quedó en prisión preventiva. La única consideración que pidió Gendarmería fue derivarlo a la unidad hospitalaria del centro penitenciario de La Serena. La idea era que no constituyera un riesgo para él ni para los otros reos.

24 horas más tarde Hernán estaba muerto.

Diario El Día recogió a través de un comunicado del Ministerio Público que sufrió un paro cardiorespiratorio.