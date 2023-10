Forunculofilia: el curioso placer por reventar granos o verlos ser exprimidos. ¿Cómo se explica?

Aunque suene extraño, la forunculofilia es más común de lo que parece. Esta peculiar filia (afición o amor a algo, según la RAE) implica el placer por reventar puntos negros y/o espinillas, lo que puede llevar al gusto por ver grabaciones de lo mismo.

Ciertas personas pueden, incluso, llevarlo más al límite; no pueden evitar pellizcar su propia piel o la ajena, o pueden pasar horas frente a la pantalla disfrutando de videos de extracciones de granos, quistes o condiciones cutáneas similares.

Actualmente, gracias a la masificación de contenido de todo tipo en Internet, la comunidad forunculofílica se ha dado cuenta de que no está sola, y de que su particular adicción no es tan extraña como podían pensar.

Existen muchísimos canales y cuentas en diferentes plataformas (Youtube, Instagram, TikTok, Facebook) únicamente dedicadas a compartir contenido de ese tipo: extracciones de espinillas, puntos negros, filamentos sebáceos, etc. De hecho, la población consumidora de este contenido es cuantiosa.

Forunculofilia, un placer que se repite alrededor del globo

Una de las mayores exponentes de este tipo de videos es la Dra. Sandra Lee, más conocida en la web como la Dra. Pimple Popper (Dra. “Revienta Espinillas”). La cirujana dermatológica se dedica a eliminar todo tipo de erupciones cutáneas, incluso tumores. Muchos de sus procedimientos son grabados y subidos a su canal de Youtube, donde cuenta con más de 7 millones de suscriptores.

Los procedimientos de la doctora Lee llegaron inclusive hasta la televisión. En 2018, la dermatóloga firmó con TLC para filmar su propia serie: Dra. Sandra Lee: Especialista en Piel, programa que se emitió a través de Discovery Home & Health y que llegó a exhibirse por TVN. Sus procedimientos médicos están disponibles, además, en Prime Video y Apple TV+.

Respecto a la forunculofilia en sí, es válido que surjan muchas preguntas. ¿Cuál es su trasfondo? ¿Provoca diferentes sensaciones el ver videos de extracciones que hacerlo uno mismo? La psicóloga diplomada en ansiedad y estrés en NNA, Rocío Aranda, explica gran parte de estas interrogantes.

¿Cómo se explica esta curiosa “adicción”?

“La práctica de extraer granos se debe diferenciar de ver videos del mismo tema ya que la causalidad detrás de estas acciones puede variar. La extracción de granos (por sí misma) le da a las personas una gratificación inmediata, sensación de logro y control, produciendo que nuestro cerebro libere un neurotransmisor llamado dopamina, sobre todo para las personas que tienen una mayor necesidad o deseo de control”, explica Aranda.

“Este neurotransmisor tiene diversas funciones cerebrales, entre las cuales se encuentran sus implicaciones para la supervivencia, generando la sensación de placer y de recompensa. Esto activa en el cerebro un mecanismo llamado sistema de recompensa, que se encarga de mediar la sensación de placer en el organismo”, asegura la profesional.

De la misma forma, el trasfondo de ver contenido gráfico de extracciones cutáneas es más profundo de lo que parece. “En el caso de ver videos de extracción de granos, existe diversidad de explicaciones sobre la generación de placer a través de este tipo de práctica. Sin embargo, una de las más estudiadas es desde la existencia de las neuronas espejo”, relata la psicóloga.

Aranda define las neuronas espejo como “un tipo de neuronas que se activan cuando una persona realiza una acción, y también cuando observa una acción similar realizada por otro individuo. La actividad observada estimula al sistema nervioso reflejo del cerebro, de igual manera como lo haría si la propia persona hubiera llevado a cabo la actividad”.

Por ello, y según explica la diplomada, es que ver videos de extracciones de espinillas activa en el espectador el mismo grupo de neuronas que se estimulan al reventar granos por sí mismo, pero ver videos tiene una gran ventaja: no se daña la propia piel o la ajena, que es algo sumamente recomendado por dermatólogos (no pellizcarse la piel sin los cuidados o medidas de higiene necesarias).

La psicóloga explica también que esta práctica (tanto ver videos como realizar extracciones) tiene una directa relación con el manejo de la sintomatología ansiosa.

Ver videos de extracciones de granos: una forma de lidiar con la ansiedad

“La sintomatología ansiosa tiene que ver con la percepción de no poder predecir y controlar eventos peligrosos, negativos o aversivos. Esta incertidumbre y percepción de falta de control puede influir en las emociones, cogniciones, cuerpo, conductas y el ambiente, por lo que sentir que tenemos control es un determinante importante para disminuir el estrés y facilita el afrontamiento efectivo de los estresores”, aclara la profesional de la salud.

El consumir este tipo de contenido o exprimir granos con las propias manos “se configura como gratificación inmediata o placer momentáneo, por lo que se crea una falsa percepción de bienestar”, explica Rocío.

La diplomada es enfática en cierto aspecto: es importantísimo no ocupar este tipo de pasatiempos como “solución parche” ante un trastorno o sintomatología ansiosa. “Cuando existe una gravedad mayor en la sintomatología ansiosa o de estrés, esta es una práctica que no soluciona dicho malestar”, subraya.

“Cuando se realiza una introspección del propio bienestar y se dilucida que los niveles de ansiedad y estrés no se pueden manejar o disminuir con técnicas de gratificación momentánea, es cuando se debe tomar la decisión de finalmente buscar herramientas que nos guíen a un verdadero bienestar; es decir, a un estado más duradero de satisfacción tanto a nivel físico como psicológico y emocional”, aconseja la profesional.

Por otro lado, y a nivel más psicopatológico, Aranda asevera que el hecho de incurrir frecuentemente en la forunculofilia puede llevar al desarrollo de trastornos ligados al trastorno obsesivo compulsivo, como lo es el trastorno por excoriación o dermatilomanía; pellizcado cutáneo patológico que se realiza una persona a sí misma en repetidas ocasiones hasta lesionarse, según explica la Clínica San Felipe.

En conclusión, cuando una persona presenta sintomatología ansiosa desregularizada y sin tratamiento profesional o farmacológico, la forunculofilia (en dichos pacientes) puede llegar a tener consecuencias negativas. En tal caso, cierto famoso proverbio toma sentido: todo en exceso es malo.