Lo que inició como unas entretenidas vacaciones, terminó en tragedia y cambió la vida de la modelo estadounidense Jennifer Barlow. Durante un viaje a Bahamas, la joven de 31 años contrajo una peligrosa bacteria carnívora que provocó la amputación de una pierna.

Tras una larga ausencia en redes sociales, la influencer compartió una post donde explicó lo que sucedió en su último viaje al Caribe y los duros meses que atravesó luego de que cortaron su extremidad derecha para salvar su vida.

De acuerdo a lo mencionado por la modelo en su cuenta de Instagram, sufrió una infección causada por una “bacteria carnívora” llamada “Vibrio vulnificus”, la que produjo una grave reacción.

La joven comentó que todo se originó cuando se hizo un pequeño corte en su pierna mientras se depilaba. Luego, cuando fue a bañarse a la playa, la bacteria ingresó a su organismo. Desde entonces, su salud empeoró y estuvo al borde de morir.

En su caso, Barlow destacó que los síntomas fueron claves para tener una detección y tratamiento a tiempo. “La rodilla comenzó a hincharse, estaba muy roja y caliente. Apenas podía caminar”, comentó.

Días después, su hermano menor la halló inconsciente en el piso de su cocina, por lo que acudieron rapídamente a un hospital. Allí, los especialistas le diagnosticaron una fascitis necrotizante causada por la bacteria que contrajo en Bahamas.

Dado lo compleja de su situación, los médicos optaron por amputar una de sus piernas para que ella sobreviviera. “Mi discapacidad ahora me ha hecho más fuerte como persona”, dijo la joven.

La familia de Jennifer Barlow abrió una cuenta en la plataforma de donativos GoFundMe con el objetivo de reunir fondos y pagar las cerca de 30 cirugías a las que se sometió la joven para extirpar el tejido dañado por la bacteria “come carne”.

“Cuando desperté tenía lo que parecía una pierna de zombi. Parecía como si un perro se hubiera apoderado de ella. No me quedaba nada. Los médicos me dijeron que tenía mucha suerte de estar viva”, declaró la modelo.

¿Qué es la bacteria carnívora que afectó a la modelo Jennifer Barlow?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), esta llamada bacteria carnívora “puede causar infecciones en heridas que podrían ser mortales”.

La bacteria es posible contraerla en mariscos crudos o poco cocidos, pero también cuando una herida abierta entra en contacto con agua u organismos marinos infectados. Igualmente, los CDC afirman que uno de cada cinco pacientes con Vibrio vulnificus muere después de enfermar.

Entre los síntomas que se pueden experimentar está el dolor de cabeza, mareos, fatiga, fiebres, diarrea y náuseas. También, hay quienes podrían presentar dolor intenso e hinchazón, detalló BBC Mundo.

Según consignó The Independent, son cerca de 26 los pacientes con esta infección registrados en Estados Unidos (solo en 2023) y cinco de ellos con resultado de muerte.

Para evitar contraer la bacteria, se aconseja no ingresar al agua en caso de tener un corte o herida expuesta. Del mismo modo, cocinar adecuadamente los mariscos y pescados.