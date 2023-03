La historia se volvió viral en TikTok en las últimas semanas. Su autora no explicó si hablaba en serio o se trataba de una broma.

No se sabe si es una broma o no, pero lo cierto es que una joven argentina se volvió viral en TikTok por un peculiar video, donde asegura que llevó a cabo una rinoplastía para que sus hijos heredaran una linda nariz.

La muchacha se llama Fiore Ciminello y publicó un registro que muestra su cara aún con el parche de la cirugía en su nariz, mientras que ella continúa en la clínica.

No obstante, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje escrito: “Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

Lo cierto es que el video acumula cerca de 200.000 visualizaciones y los reacciones fueron, en su mayoría, negativos hacia la mujer.

¿Rinoplastía pensando en la nariz de los hijos?

Sin ir más lejos, por este motivo debió cerrar los comentarios de la publicación, aunque algunos de ellos fueron replicados en Twitter.

“Me teñí de rubio así mis hijos también son rubios” y “yo por eso no me tatué, no quiero que mis hijos salgan con tatuajes”, fueron algunas de las respuestas.

Hay que señalar que, a raíz de este viral, muchas personas recordaron el caso de la influencer colombiana Tatiana Murillo, quien en 2021 regaló una rinoplastía a su hija de 12 años.

En ese entonces la mujer debió defenderse de los ataques de otras personas, indicando que la idea era que la niña hiciera la operación en años posteriores.

“Si bien es cierto que le regalé una cirugía, se entiende que todavía no se puede operar. Tiene que esperar a que se termine de formar su carita, ella todavía no está de cirugía”, expuso.

“Yo creo que es el mejor regalo que le pude haber dado en la vida, por el bullying en el colegio. Los niños suelen ser muy crueles. Obviamente se la va a realizar porque no le gusta su nariz y no la voy a obligar a que le gusté porque yo ya pasé por lo mismo”, agregó.