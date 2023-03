Un tiktoker de Ecuador llamado Kevin Nasevilla dio cuenta de la historia de una mujer venezolana llamada Fabiana Urbina, quien llegó a ese país para reunirse y vivir junto a un novio que había conocido por internet. No obstante, asegura, éste la rechazó y quedó “en la calle”.

De acuerdo a lo que sostiene Infobae, Kevin se encontró a la joven vendiendo dulces en la calle en la ciudad de Quito. En el lugar estaba junto a su hija.

Fue ahí cuando le preguntó por su situación y ella le expuso que había viajado con la pequeña para iniciar una vida fuera de su país, pero no salió como estaba planeado.

“Conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos. Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él”, indicó.

“Me recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos. Me botó y quedé en la calle”, agregó.

Venezolana y su novio por internet

El video se volvió viral en aquel país y, de acuerdo a lo expuesto por Nasevilla, el hombre aludido se comunicó con él por interno para poder bajarlo.

El caso se hizo popular en ese país e incluso se le dio seguimiento a través de redes sociales, donde muchas personas ofrecieron ayuda a la mujer.

Sin ir más lejos, el propio TikToker le ofreció la suma de 100 dólares (moneda oficial de ese país), para que pudiera comprar alimentos.

En otro video la mujer indicó que incluso había sido objeto de amenazas de parte del hombre que la había abandonado, pero ella se decantó por ignorarlas.

Lo cierto es que, sobre el final, Kevin Nasevilla le entregó una oferta de trabajo a la mujer, con el objetivo que siguiera viviendo en tierra ecuatorianas.