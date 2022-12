Una muchacha estadounidense, de origen mexicano, se volvió viral en los últimos días, al mostrar en redes sociales una fallida historia de amor. Resulta que la joven, llamada Ninoska Rodríguez, viajó miles de kilómetros para conocer a un hombre con quien había hablado en internet, pero la cita fue un fracaso, ya que él no se sintió atraído hacia ella en persona debido a los filtros.

Según ella misma acusó en algunos videos en TikTok, el sujeto la rechazó debido a que “no se parecía” a la fotos y videos que publicaba en Instagram y Facebook. La mujer había viajado desde Arizona hasta Washington.

A través de los registros, Ninoska sostuvo que el propio hombre le reprochó que ella “había abusado de los filtros en ese tiempo”, por lo que no le había gustado su apariencia sin estos.

“Para el chico que me compró el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo (…) En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, expuso en un video.

Joven abusó de filtros

Según detalló La Tercera, científicos en Estados Unidos han estudiado cómo el abuso de los filtros en redes sociales están afectando en el autoestima de las personas. El fenómeno es descrito como “Dismorfia por redes”.

En este sentido, expertos de la Universidad de Boston sostienen que cada vez se amplía más la distorsión entre la realidad y la fantasía, creada por el uso extremo de filtros.

“Con el aumento de las redes sociales centradas en la imagen, las personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, están expuestos a un bombardeo de conceptos ideales de cuerpos y caras hegemónicas, no solo de modelos y celebridades sino también de sus amigos y seguidores”, detalló la psicóloga María Belén Gómez al citado medio.

“No solo aplica a los filtros que se utilizan, sino a qué cosas mostramos de nuestra vida o no. Muchas veces se inventan realidades o tergivensan, lo que sigue aumentando las exigencias de cómo vivir la vida o cómo mostrar la vida que vivimos, algo que es parte de los dolores que vemos en consulta hoy, gatillados por las redes sociales”, agregó.