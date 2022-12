Una pareja de Tiktokers mexicanos dio cuenta de una singular situación ocurrida hace algunos días. Esto luego que el hombre se realizara la vasectomía para no tener más hijos, pero un día después su esposa le confirmó que estaba embarazada.

De acuerdo a lo que expuso El Universal ambos tienen tres hijos, por lo que habían decidido no tener más. Ante esto, él decidió realizar el procedimiento quirúrgico.

En este sentido Anny López, quien lleva casada más de cinco años, expresó que justo esos días había presentado náuseas y vómitos.

Debido a esto decidió realizar un test de embarazo rápido, recibiendo un resultado bastante sorpresivo.

“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que yo no sufra con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis”, expresó.

Aún no creerlo, ambos fueron al día siguiente hasta un laboratorio para realizarse pruebas de sangre. Estas arrojaron que el embarazo era real.

Conocido esto, a ambos no les quedó otra que tomarse la situación con humor y esperar la llegada de su cuarto hijo.

“Se hizo la vasectomía y al otro día se entera que va a ser papá… sigue sin poder creerlo”, indicó en el video de TikTok.

Días después la futura madre le dedicó un emotivo mensaje en la mencionada red social: “siempre serás mi lugar seguro, gracias por ser un increíble hombre, esposo y papá. Yo, tus hijas y bebé en camino te AMAMOS”.