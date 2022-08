Una tortuga gigante que se escapó causó caos en los viajes en el Reino Unido, después de quedar atrapada en las vías del tren y ser demasiado pesada para rescatarla.

El hecho provocó que dos trenes terminaran antes de tiempo su recorrido, mientras que otro se retrasó en la llegada a su destino.

A la altura de la ciudad de Cambridge, en el noreste de Inglaterra, una tortuga gigante que escapó el pasado domingo de una tienda de mascotas quedó atrapada en las vías de un tren.

Por lo anterior, los recorridos de estos medios de transporte se vieron afectados durante la mañana de este lunes, según explicó BBC.

Lamentablemente, uno de los trenes pasó a llevar al animal de 76 centímetros de largo, que quedó herido con un hoyo en su caparazón.

Así se evidenció por medio de una fotografía publicada por Diane Akers, una de las pasajeras que vio retrasado su viaje mientras rescataban al animal.

@greateranglia There is a giant tortoise on the line past Eccles Road going away from Norwich it’s still alive but injured pic.twitter.com/jxX14Nx60P

— Diane Akers (@di_akers_) August 1, 2022