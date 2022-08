Fue en las costas de Arica cuando un grupo de pescadores de la zona capturó a un pez remo de casi 6 metros de largo. El hallazgo reunió a decenas de transeúntes quienes se detuvieron a mirar cuando el pez fue llevado al puerto.

A casi 3 semanas del suceso, Jeannette Santander, integrante de la Primera Compañía de Bomberos de Arica contó a BioBioChile que ocurrió con el enorme pez que sorprendió al país.

La bombero oriunda de la ciudad norteña, presenció la llegada del animal acuático al puerto y fue la responsable de uno de los videos virales que circuló en Twitter. Allí levantan al pescado con una especie de grúa por su gran tamaño.

“Los pescadores lo filetearon y se los dieron a los lobos marinos”, reveló. Adicionalmente, contó que esta especie no es comestible (para humanos) y que su sangre no es como la de otros animales. “Su carne no se puede comer y su sangre es verde, es inservible”, complementó.

Hoy en #Arica capturan pez Remo, pez que según creencias niponas anuncia la llegada de un fuerte terremoto y posterior Tsunami #Perú @biobio @TVN @Cooperativa pic.twitter.com/Pz2bKerf8c — Negrita 😉😉😉 (@JeannetteQuim) July 11, 2022

¿El pez remo trae algún peligro?

Si bien la captura de estos peces no es común, no necesariamente significa un peligro para quienes lo encuentren. Así lo indicó Nicolás Perez, biólogo marino, divulgador en redes sociales y funcionario público de Sernapesca en conversación con BioBioChile.

“Encontrarlos en la superficie es poco común porque solamente suben cuando están muertos o cuando ya van a morir. Por lo general viven en profundidades de hasta 1000 metros”, señaló.

Además, afirmó que la pesca de un pez remo no es provechosa. “No tendría ninguna utilidad, de hecho su captura es difícil porque es un pez de agua profunda, si es que se llegase a capturar vendría siendo una captura incidental”, señala.

Nicolás también aclaró que los mitos en torno al pez remo no tienen sustento. “Cuando llega a la superficie es porque fallece. No significa ningún desastre natural y si en algún momento pasó es una mera coincidencia”.