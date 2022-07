Vive en Colorado, EEUU. Se describe como devota a Dios y una mujer que ha obtenido su potestad para ser una modelo cristiana en OnlyFans. Toda una dicotomía.

Nita Marie tiene 46 años. Es esposa, madre de dos niños y desde los nueve años es predicadora en una iglesia protestante. Sin embargo, profesar una religión no le impide mostrarse al público por dinero en esta plataforma web de suscripción.

Se trata de una mujer que tiene un objetivo claro, con la venia bendita, según lo aseguró a medios estadounidenses que no han dudado en mostrar su historia. Entre estos, el New York Post.

Por supuesto que su modo de vida le está generando críticas de la sociedad y de sus compañeros de iglesia. Parece no importarle a juzgar por su contenido nudista. Las ganancias que obtiene mensualmente parecen contrarrestar las recriminaciones.

“Dios dijo que debería continuar creando contenido hasta los 70”

La modelo cristiana en OnlyFans es por estos días el centro de atención, desde que hizo nuevas declaraciones a los medios de su país.

No es la primera vez que se habla de su aparición en esta plataforma. Esta vez quiso explicar con mayor determinación lo que hay detrás de su “plan divino” para continuar desnudándose, pese a pertenecer a la iglesia cristiana.

“Dios me está guiando a través de mi carrera en OnlyFans, y dijo que debería continuar creando contenido hasta los 70”, aseguró en mayo pasado.

La mujer predica el evangelio desde que era niña. Se trata de una enorme contradicción con su actividad monetaria como modelo nudista.

Para ella, todo se trata de interpretar los designios de Dios, a través de placeres sexuales y otros terrenales, como los que ella promueve en su perfil.

“Para mí, la sexualidad es una gran parte de mi fe”. Cuando experimentamos un orgasmo con otra persona, compartimos una pequeña parte de lo que Dios siente por nosotros”.

“La Biblia es misógina”

Cada vez que se indaga en las razones de Nita Marie para figurar como modelo cristiana en OnlyFans, ella lo toma desde lo que considera el más estricto sentido bíblico.

A propósito, hace severas críticas a las escrituras que se comparten en su iglesia, asegurando que la Biblia “es misógina”, ya que fue escrita en medio de la prohibición de leer y escribir para las mujeres.

Teniendo en cuenta lo anterior, relató que de todas formas decidió predicar la palabra, cuando en un sueño, Dios habló con ella. Tenía sólo 9 años y desde entonces quiso compartirla con el público.

No obstante, a la gente también le muestra su cuerpo en la plataforma de suscripción mensual, asegurando que las conversaciones con su creador continúan.

“Le pregunté a Dios si quería que continuara [desnudándome], y la respuesta siempre fue sí”, contó Nita Marie.

Su labor es ayudar, según dijo, a que las mujeres abracen su sexualidad. Sobre todo a las mujeres mayores que no se sienten deseadas. Por eso es que pretende quedarse hasta que tenga 70 años.

“Quiero ser una GILF [abuela a la que me gustaría f*!!%$] y empoderar a las mujeres mayores para que se vean y se sientan bien en sus propios cuerpos. También quiero alentarlas a tener una vida sexual activa”.

La modelo cristiana en OnlyFans con las más altas ganancias

La modelo cristiana en OnlyFans tiene saldos millonarios, si se hace la conversión mensual de dólares a pesos chilenos.

Mes a mes, Nita Marie gana 120 mil dólares. Es decir, el equivalente a casi 110 millones de pesos chilenos.

En la moneda estadounidense, anualmente, las ganancias de la modelo curvilínea alcanzan 1.8 millones. Si nuevamente lo convertimos al cambio actual en Chile, eso se aproxima a los 1.320 millones de pesos.

Por lo anterior, su vida marital, su fe y sobre todo su cuenta bancaria, a través de OnlyFans, no ve dificultades.

“Sé que Dios no quiere que me retire” Su pareja tampoco, al observar su cuenta bancaria. “[Mi esposo] tampoco quiere que me retire, le gusta demasiado el dinero”, reconoció entre risas.

En la intimidad dice que se llevan bien y que Dios está involucrado en ello.

Nita Marie, en tanto, sigue con los planes de lanzar un libro (tal cual lo informó el año pasado) en el que le ayudará a las mujeres a reconocer su “derecho de nacimiento a disfrutar de sus cuerpos”.

Por cierto, para afianzar más a su público y llevarlo a OnlyFans, su perfil en Instagram (@love_nitamarie) es privado.