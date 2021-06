Una adulta mayor estadounidense se llevó la sorpresa de su vida, cuando encontró en su cuenta bancaria un extraño deposito por 1.000 millones de dólares, algo así como 733 mil millones de pesos chilenos.

Todo comenzó cuando Julia Yonkowski llegó hasta un cajero automático en su natal localidad de Tampa, en el estado de Florida, para girar 20 dólares (14 mil pesos). El problema fue que el sistema le arrojó en pantalla que en su cuenta figuraba ese millonario monto.



“Estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que ganó la lotería, pero yo estaba horrorizada“, aseguró la mujer al canal WFLA, quien optó por no tocar el dinero.

“Leí muchas historias sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero“, sentenció. “Me asusta un poco por el tema de las amenazas cibernéticas. No sé qué pensar”, reconoció también.

La mujer volvió a su casa sin haber girado los 20 dólares, porque además el sistema le arrojaba que provocaría un sobregiro.

Intentó comunicarse sin éxito con su banco Chase Bank durante varios días, hasta que esta semana por fin consiguió una respuesta.

¿Qué pasó?

WFLA logró una obtener una versión de la entidad. El gran problema, es que no fue precisamente un error involuntario. “El representante dijo que no se trataba de un saldo positivo, sino de un monto negativo que el banco usó para llamar su atención sobre un problema”, explicó el canal.

Resulta que el difunto esposo de Yonkowski era copropietario de la cuenta bancaria, por lo que esta quedó marcada como perteneciente a una persona fallecida cuando él murió.

Según explicó el banco, este es un “método de prevención del fraude”. “Chase Bank agregó que las personas deben entregar la documentación adecuada en una situación como esta para evitar el congelamiento de una cuenta bancaria conjunta”, finalizó.