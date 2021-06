Medios en Estados Unidos dieron cuenta del extraño caso que le ocurrió a una mujer de California llamada Maddie McGivern, quien revisó su cuenta bancaria luego de una noche de fiesta con amigos. En ese momento se llevó una desagradable sorpresa, ya que tenía una multimillonaria deuda.

De acuerdo a lo que informa News18, el pasado sábado la joven, que es bien activa en Tiktok, dio cuenta que tenía un saldo negativo de -50.000.000.000 de dólares, algo así como 36.375.000.000.000 de pesos chilenos.

A través de la mencionada red social, McGivern expuso el caso a sus seguidores, mostrando lo que le estaba informando la plataforma del banco estadounidense Chase.

El caso era raro, ya que la noche anterior ella había gastado un total de 681 dólares, cerca de 496.380 pesos chilenos.

“Tengo una deuda de $50 mil millones de dólares ¿Qué haces cuando tienes una deuda de $50 mil millones de dólares?”, expuso.

@Chase u guys stole 50 billion from me. I don’t appreciate being made the poorest person alive. All I ask for is 1% lol pic.twitter.com/AIfTl7QaOb

— nic (@moravaginelol) June 20, 2021