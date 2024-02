Hace algunos días la fundación ‘Alma de Gato’ reveló a través de redes sociales un conflicto que han tenido con Lotus, encargados de varios eventos masivos a nivel nacional. En concreto, la ONG debió suspender la rifa de dos entradas para Lollapalooza Chile, luego que la productora amenazara con una posible demanda por uso no autorizado del logo de la marca. El objetivo de la campaña era ayudar al tratamiento de una gatita con cáncer.

Esto lo anunciaron a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde se leía un documento que señalaba: “La utilización del logo del Festival en su campaña de propaganda comenzada con fecha 22 de enero del presente año y, por lo menos, en otras cuatro ocasiones, constituye una infracción a uso de material protegido por normas de propiedad intelectual y derechos de imagen (según sea el caso), buenas prácticas publicitarias y normas de competencia desleal”.

“Dado lo anterior, solicitamos que el contenido sea eliminado a la brevedad, de lo contrario, nos veremos en la obligación de interponer las acciones legales correspondientes, además de solicitar la publicación de una rectificación en sus canales para aclarar la situación a los consumidores que puedan haber interpretado que vuestra marca tiene relación con el festival”, añadían.

Por su lado, desde ‘Alma de gato’ sostenían en internet que: “Nosotros como organización de protección animal ya es el tercer año que nuestros seguidores nos han donado entradas para rifar, así conseguir fondos para dar tratamiento a nuestros gatos rescatados en los 2 años anteriores”.

“Y con la visibilidad que tenemos como organización NUNCA PENSAMOS ENCONTRARNOS CON UNA SITUACIÓN. ASÍ nosotros jamás hemos dicho que en el marco del festival o que somos parte de él ‘abrimos o sorteamos entradas’ muy por el contrario siempre se ha transparentado por nuestra parte que las entradas son DONADAS POR NUESTROS SEGUIDORES”, detallaron.

Rifa de la ONG iba a beneficiar a Holly

BioBioChile tomó contacto con Marcela Parada, directora da ‘Alma de Gato’, quien confirmó que la rifa de las dos entradas iba a ser en beneficio de la gatita ‘Holly’, que padece cáncer y fue rescatada hace algunos días.

“La finalidad y beneficio de la rifa es para pagar el tratamiento de cáncer de Holly una gata que rescatamos crítica, que además estuvo hospitalizada”, indicó.

“La Holly, que es la gata que se beneficia con la rifa, tiene cáncer de células escamosas. Sin quimioterapia se muere”, agregó.

Respecto a la actividad en sí, Parada acusa que no ha tenido contacto en directo con Lotus, por lo que no existió oportunidad de explicar que la actividad no tenía fines lucrativos.

“Si ellos nos hubiesen contactado por redes sociales o pedido un contacto telefónico, e incluso presencial, hubiésemos hablado todo explicando el contexto de la rifa”, expresó.

“Este es el tercer año que nos donan entradas para el festival y hemos hecho siempre las mismas infografías, nunca antes nos habían dicho nada”, añadió.

Desde ‘Alma de Gato’ indicaron a este medio que el fin principal era reunir $470.000, valor de mercado de los dos pases diarios, para costear dos sesiones de quimioterapia y una de radioterapia.

Aún así, la directiva asegura que deberán reiniciar la campaña, por lo que utilizarán infografías nuevas. El valor del número es de $1000.

“La tenemos que reactivar por que tenemos un compromiso con la gente que participó. El sorteo es el 16 de febrero. Tuvimos que bajar todas las infografías ahora subiremos unas nuevas”, concluyó.