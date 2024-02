Centro Veterinario Municipal de Concepción: los requisitos para acceder a beneficios para mascotas

Cuando adoptamos mascotas, es vital preocuparnos siempre de su salud y tomar medidas preventivas desde el inicio, para protegerlos tanto a ellos como al resto de la familia.

Y además de ser cuidados muy necesarios para las mascotas, también hay procedimientos que son obligatorios por ley, tales como las vacunas contra la rabia y los microchip.

Recordemos que en el caso de perros y gatos, los microchip permiten que cada propietario inscriba a su animal en el Registro Nacional de Mascotas, para cumplir con la Ley de Tenencia Responsable.

En el caso de la comuna de Concepción, el municipio tiene a disposición de sus habitantes un Centro Veterinario Municipal, en el cual ofrecen algunos beneficios sin costo.

BioBioChile recopiló información en el lugar, así que podemos contarles cuáles son los procedimientos que ofrecen y los requisitos para acceder a ellos.

Sin embargo, es importante destacar que este centro NO ES UNA CLÍNICA VETERINARIA, lo que quiere decir que no realizan consultas médicas para mascotas de la misma forma que lo haría un recinto particular.

Su función específica es evitar la sobrepoblación de perros y gatos en la comuna, prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas (de mascotas a personas) e informar a la comunidad sobre la tenencia responsable.

De este modo, los procedimientos médicos que ofrecen se limitan a reforzar estos objetivos.

¿Dónde queda el Centro Veterinario Municipal de Concepción?

El Centro Veterinario de la Municipalidad de Concepción queda en la Dirección de Medio Ambiente, por lo que su dirección es: calle Ejército #1010, esquina Tucapel, frente al SAR del Cesfam Tucapel.

Su horario de atención al público es de lunes a viernes de 08:45 a 13:45 horas.

Para llegar al lugar por medio de locomoción colectiva, la vía más fácil es tomar un microbús que circule por avenida Paicaví y bajarse en el paradero de la intersección con Ejército. Luego, debe caminar tres cuadras hacia Tucapel.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Centro Veterinario Municipal de Concepción?

Para poder llevar a tu perro o gato al Centro Veterinario de la Municipalidad de Concepción, debes cumplir con estos tres requisitos.

-Pertenecer al 50% más vulnerable del Registro Social de Hogares o acreditar pensión.

-Presentar cédula de identidad y ser mayor de edad.

-Acreditar domicilio en la comuna de Concepción, con boletas de servicios o certificado de residencia.

¿Qué procedimientos veterinarios realizan?

Si cumples con los requisitos, puedes acceder a los siguientes procedimientos en el Centro Veterinario Municipal de Concepción, previa solicitud de hora.

-Desparasitación interna y externa. -Vacunación antirrábica. -Control reproductivo: esterilización. -Implantación de microchip. -Incorporación al Registro Nacional de Mascotas. -Asignación de horas por convenios con universidades.

Si necesitas más información, puedes comunicarte al teléfono 41-2263060.