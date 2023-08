Probablemente también has visto el video viral de un zoológico en China, que ha convertido a un oso malayo en el animal más famoso del mundo en este momento.

Se trata de un espécimen cuyo aspecto peculiar causó debate entre quienes no conocían su especie, pues su pequeña y delgada figura hizo que muchos pensaran que se trataba de una persona con un disfraz, en vez de un oso real.

La polémica creció tanto, que el Zoológico de Hangzhou, en China, tuvo que salir a dar explicaciones, asegurando que es un oso de verdad y no un humano con traje.

“Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso. Pero no todos los osos son gigantes y el peligro personificado. Los osos malayos somos pequeños, el oso más pequeño del mundo”, indicó el recinto en un comunicado.

Is this a man in a bear suit or just a bear?

A zoo in eastern China is denying suggestions some of its bears might be people in costumes after photos of the animals standing like humans circulated online. pic.twitter.com/5cKL4R2nvZ

— The Associated Press (@AP) August 2, 2023