Hace algunos días se viralizaron en redes sociales imágenes de un oso en exhibición en un zoológico de Hangzhou, China, el cual lucía extraño e incluso se paraba en dos patas ante el público.

Ante esto fueron varias personas que dudaron del origen del animal, algunos asegurando que podía tratarse de un montaje, ya que “habría humanos disfrazados en el lugar”.

De acuerdo al diario inglés The Guardian, esto obligó al propio lugar a publicar un comunicado, en el cual aseguraron que se trataba de animales reales.

“Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso”, indicaron.

“Pero no todos los osos son gigantes y el peligro personificado. Los osos malayos somos pequeños, el oso más pequeño del mundo”, agregaron.

