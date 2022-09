Afectada por los ruidos de los bombardeos a los que los invasores rusos someten a la ciudad de Járkov, Chichi, una chimpancé del zoológico de esa urbe del noreste de Ucrania, decidió escapar en busca de un sitio más tranquilo.

El problema es que, en una guerra, ese lugar tranquilo no está en los alrededores, por lo que el animal paseó por las calles durante largo rato antes de tomar una decisión.

Un video que circula en distintos medios y en redes sociales muestra a la chimpancé deambulando con calma por avenidas y un parque, informó DW.

Los ataques rusos han dañado la infraestructura del zoológico, al punto de que una red aseguraba la cerradura del recinto de Chichi, que tuvo pocas dificultades para abrir la puerta y salir el lunes 5 de septiembre, tras haber realizado varios otros intentos en días anteriores.

Durante varias horas, los operarios del zoológico, el segundo más grande del país, intentaron convencer a Chichi de regresar a casa.

Le ofrecieron dulces, pero no fueron motivo suficiente, como tampoco el diálogo persuasivo que se puede ver en las imágenes.

Sin embargo, una lluvia y una caída en las temperaturas llevaron a la chimpancé a cambiar de planes: aterida, corrió hacia una cuidadora, la abrazó y aceptó una chaqueta amarilla que pusieron a su disposición, cediendo finalmente a volver con sus cuidadores arriba de una bicicleta.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2022