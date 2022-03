Cientos de historias han surgido en medio de la invasión rusa a territorio de Ucrania. Esta última tiene relación con un zoológico ucraniano de la ciudad de Mykolayiv, el cual ha sido devastado por la guerra y pide ayuda de forma urgente.

De acuerdo a lo que reporta Yahoo News el director del lugar, Volodymyr Topchyi, indicó en un posteo de redes sociales que los rusos han cercado varios puntos de la ciudad, por lo que incluso han cortado cadenas de abastecimiento.

Lo anterior estaría jugando en contra de los animales de aquel zoológico ucraniano, los cuales se estarían quedando sin alimentos.

Junto con eso, el directivo publicó en redes sociales imágenes que muestran zonas del lugar destruidas por bombardeos de su país vecino.

From the very beginning of #war the Mykolayiv Zoo was bombed. Half of the staff was evacuated, some of them went to war.

The Director Volodymyr Topchyi decided to stay and to help stressed animals. He asks for support by buying e-tickets 👇

🔗https://t.co/LxxFQ6yUzR pic.twitter.com/J592ZszjfK

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 18, 2022