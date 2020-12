Durante la pandemia, a lo largo del planeta han aumentado las cifras de adopción de mascotas, según reporta The Guardian. Lamentablemente, también han aumentado las cifras de abandono según la revista Time. Para Navidad, es común que se regalen mascotas, aunque de éstas muchas suelen ser abandonadas poco después, cuando dejan de ser cachorros, o más adelante.

Si estás considerando adquirir una mascota para acompañarte durante los días de encierro, o simplemente porque quieres, tienes que ser responsable. Los más populares son perros y gatos, ya que son relativamente fáciles de cuidar y mantener. Se ha comprobado que tener mascotas es bueno para el corazón, particularmente los gatos, ya que generan una baja en los niveles de estrés y disminuyen la ansiedad. Esto, probablemente porque requieren menos esfuerzos que otras mascotas, como peces o conejos. Un estudio de 10 años demostró que los dueños de gatos son 30% menos probable de morir por un ataque al corazón o derrame cerebral.

Los gatos son más independientes, y traen consigo una serie de beneficios para sus dueños. Por ejemplo, si te preocupa tu huella de carbono, los gatos son una opción más verde que los perros. Un estudio realizado en 2009 reveló que los recursos necesarios para alimentar a un perro durante el curso de su vida tienen la misma huella de carbono que un Land Cruiser. Por el otro lado, los gatos en general comen menos y los recursos necesarios para alimentarlos son menos dañinos para el medio ambiente.

Si cuidar al medioambiente te permite dormir más tranquilo, ¡los gatos también! La Mayo Clinic Center for Sleep Medicine realizó un estudio en el cual el 41% de los estudiados indicó dormir mejor gracias a su mascota, mientras que sólo un 20% dijo que podría molestarle la presencia de un animal. Lo más beneficioso sería dormir con gatos, ya que su ronroneo es sanador. Estos felinos ronronean en un rango de entre 20 a 140 Hz, el que se utiliza terapéuticamente para enfermedades de humanos. Se ha comprobado que el ronroneo de estos felinos no sólo disminuye los niveles de estrés, sino que puede ayudar a bajar la presión sanguínea entre otros beneficios.

Si aún no te convences, la National Institutes of Health publicó un estudio en que demostró que los niños menores de un año que fueron expuestos a gatos son menos probable de desarrollar alergias a largo plazo. Y si no tienes niños menores de un año en tu hogar, no te preocupes, ya que aún así puedes beneficiarte de los felinos. Simplemente ver videos de gatos en internet te hará bien. Un estudio efectuado en más de 7.000 personas por la Indiana University Bloomington descubrió que mirar videos de estos felinos en internet estimula en los observadores energía y emociones positivas, mientras que disminuyen los sentimientos negativos.

Finalmente, los gatos pueden hacer que las mujeres te consideren más atractivo. La investigadora especialista en mascotas, la doctora June Nicolls, descubrió luego de conducir una investigación, que las mujeres tendían a encontrar más atractivos a los hombres con mascotas. De hecho, el 90% de las mujeres solteras confirmó percibir a los dueños de gatos como más amables y más cariñosos que aquellos sin una compañía.