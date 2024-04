Este fin de semana se llevará a cabo el WrestleMania 40 (XL), el máximo show de dos días de la compañía de lucha libre, WWE (World Wrestling Entertainment) con las mejores estrellas sobre el cuadrilátero, ¿cuándo, a qué hora y dónde verlo por televisión o streaming?

Entre los encuentros, destaca la lucha entre The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins; además del de Rhea Ripley y Becky Lynch por el Campeonato Mundial Femenino.

¿Cuándo es el WrestleMania 40 (XL)?

Tal como ha venido sucediendo desde WrestleMania 36, esta nueva edición 2024 (40) de la ‘Vitrina de los Inmortales’ se llevará a cabo en dos noches consecutivas, el sábado 6 y domingo 7 de abril, desde el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

Esta es la segunda vez que Filadelfia alberga el evento máximo de la WWE. La primera vez fue en 1999, durante WrestleMania 15, donde el evento principal fue protagonizado por The Rock enfrentándose a Stone Cold por el título mundial de la compañía de lucha libre.

Este evento marcó el primer ‘main event’ de The Rock. Ahora, 25 años después, el ‘campeón del pueblo’ volverá a ser el protagonista de WrestleMania, esta vez uniéndose a su primo Roman Reigns para enfrentarse a Cody Rhodes y Seth Rollins.

En la noche 2, el evento principal contará con el ‘Jefe Tribal’ Roman Reigns defendiendo el Campeonato Universal Indiscutido de WWE contra la ‘Pesadilla Americana’ Cody Rhodes. La estipulación de la lucha dependerá del resultado del combate por equipos de la noche anterior.

Si The Bloodline sale victorioso en el enfrentamiento de la noche 1, el evento estelar de la noche 2 se llevará a cabo bajo las reglas del “Bloodline Tribal Rules”. Por otro lado, si Cody y Seth salen victoriosos, The Bloodline no podrá intervenir.

¿Cuál es la cartelera del evento de la WWE?

Noche 1 (6 de abril) del Wrestlemania:

The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins Campeonato Mundial Femenino de WWE: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch Campeonato Intercontinental: Gunther (c) vs. Sami Sayn Jey Uso vs. Jimmy Uso Campeonatos por Parejas Indiscutido de WWE: Ladder Match Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi vs. Damage CTRL Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio

Noche 2 (7 de abril)

Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre Campeonato Femenino de WWE: Iyo Sky (c) vs. Bayley Campeonato de Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens LA Knight vs. AJ Styles Street Fight: Bobby Lashley y Street Profits vs. The Final Testament

¿Dónde ver WWE Wrestlemania 40?

En los Estados Unidos, la transmisión del evento estará disponible a través de la plataforma de streaming Peacock, mientras que en México, los fanáticos podrán seguir la acción a través de Fox Sports Premium.

Para Chile, el evento estará disponible en la plataforma WWE Network y por el servicio de streaming Star+.

Cabe mencionar que a partir de 2025, el contenido de WWE estará disponible en Netflix para la mayoría de los países de habla hispana.