El atletismo chileno vivió uno de los escándalos más grandes de su historia en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Todo en el marco del 4×400 femenino, con la inclusión a última hora de Fernanda Mackenna en desmedro de Poulette Cardoch.

La modificación realizada por el entrenador Marcelo Gajardo, y que después se intentó revocar, terminó con discusiones a un costado de la pista y con una Ximena Restrepo furiosa quejándose que “lo hacen todo mal”. Cardoch, desmoronada psicológicamente, optó por no competir al no sentirse en condiciones. Sin embargo, después de la pena decidió presentar una denuncia formal por malos tratos y acto discriminatorio.

La acusación de Cardoch provocó que más de una decena de testigos prestaran declaraciones ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), previo a que los jueces decidieran por unanimidad desestimar la denuncia y absolver a los acusados Restrepo y Gajardo.

Uno de los involucrados fue el atleta Enrique Polanco, velocista y especialista de 100 metros planos, quien en la época de la competencia panamericana era pareja de Poulette. “Me tocó acompañarla durante todo el proceso previo y posterior también”, confirmó de entrada en su testimonio. Uno que, a la postre, sería de los más llamativos en las más de 12 horas de audiencia.

Esto porque -según pudo corroborar BioBioChile, tras tener acceso al documento oficial- Polanco apuntó directamente a Fernanda Mackenna como líder de un “hostigamiento” hacia Cardoch en la antesala de la cita deportiva, supuestamente, con el objetivo de bajarla de la alineación titular.

“Poulette se preparó bastante bien, lo que le permitió llegar posicionada en la cuarta mejor marca. Posteriormente a eso, ella el día 14 de septiembre comienza a preparar todo lo que es la puesta a punto para el torneo. A partir del día 14 de octubre, exactamente un domingo, se comienza a tornar algo turbia la situación en el momento que, al menos yo, empiezo a percibir ciertos hostigamientos que venían a través de la atleta Fernanda Mackenna, secundados también por el señor Marcelo Gajardo, que la comenzaron a poner a ella en algún grado nerviosa”, expresó.

“De alguna manera yo intenté por ahí ayudarla para que no se fuera desviando de su foco mental, pero de a poco estos hostigamientos se fueron haciendo más frecuentes”, expresó, ejemplificando que “el día 22 de octubre exactamente, Fernanda Mackenna, que está en Cali con Violeta Arnaiz y con Marcelo Gajardo, empiezan a proponer realizar un entrenamiento en conjunto y le ponen fecha y día, lo proponen para el miércoles 24 y Poulette, y creo que Berdine también en ese momento, señalan que no van a participar porque obviamente interfiere con sus planificaciones”.

“Era un control que consistía, entiendo, en un 300 metros planos, algo que obviamente se sale de la planificación de las atletas, sobre todo estando a menos de 10 días de competir, no tenía ningún sentido. Empecé a percibir ciertos elementos que nos daban cuenta que estábamos frente a una situación que ya conocemos muy bien, mucho con los atletas que llevamos años haciendo esto”, complementó.

En la misma línea, Polanco rememoró que tras una mala carrera de Poulette el 13 de octubre, marcado porque debió trabajar esa jornada, las explicaciones de Cardoch “fueron aceptadas por Marcelo Gajardo, que en ese mismo día se acerca a ella, la abraza, le dice ‘no te preocupes que esto no afecta en nada, recupérate, yo entiendo que estás cansada porque estabas trabajando"”.

“Luego vamos al día 14 que Fernanda Mackenna propone en un mensaje, que yo vi porque estaba con Poulette, proponer un entrenamiento de pasadas y después dice vamos a hacer un ‘entrenamiento fuerte’, tipo control. Este entrenamiento tipo control, que posteriormente nos fuimos dando cuenta en los medios de comunicación, fue asimilado a un control”, acotó.

“El abuso a Berdine y Poulette comenzó desde el cierre de la nómina”

Enrique Polanco, en su testimonio bajo juramento, también hizo hincapié en que “el abuso comenzó para el caso de Berdine y para el caso de Poulette, al momento del cierre de la nómina, cuando se empieza a percibir que había atletas que no habían clasificado, iban a estar al costo que fuera en el evento”.

“Berdine sufrió ese hostigamiento a lo largo de su estancia en la villa, su entrenador también sufrió esas presiones, Poulette también las sufrió de forma indirecta, tal vez no tan palpable como las de Berdine. Y eso fue mermando también la paz y la tranquilidad mental que dos atletas que se están preparando por unos Juegos Panamericanos merecen tener”, agregó.

El deportista fue aún más profundo: “Eso es importante porque esto fue, o yo lo calificaría que fue, comandado por Fernanda Mackenna, quien fue quien proponía de forma activa, siendo la sexta participante, es decir, la segunda reserva, estos encuentros que después intentó hacer pasar como un control”.

“Marcelo Gajardo también consintió en aquello, no se fue dando cuenta que también esto podía meter presión en las atletas, no se fue dando cuenta que esto también alteraba su planificación para un evento así importante. Y eso fue mermando a Poulette. Obviamente ella llegó con un grado de estrés importante al evento y ella si bien no me lo manifestó a mí directamente, pero yo sí podía percibir que de una u otra forma, no se quería convencer, tal vez que algo raro iba a pasar. Berdine lo mismo”, añadió.

“Queda claro en definitiva cuál era el objetivo, que corriera Fernanda Mackenna y finalmente Marcelo Gajardo aun así mete a su atleta (Violeta Arnaiz)… fue una falta de criterio enorme y falta de ética, porque saca a Poulette Cardoch por un atleta que no le ha ganado nunca en su vida en 300 metros”, expresó, especificando que “Violeta empeoró su marca por más segundos que Poulette Cardoch empeoró su marca por dos o tres segundos. Y ese es el argumento que utilizó Marcelo Gajardo para meterle ahí y sacar a Poulette. Eso le dolió mucho a ella también. Por supuesto. Lo encontró una traición. Argumento que no sigue ningún lineamiento técnico”.

El día del caos: “Oye Chelo, hiciste una mariconada”

Polanco, además, repasó paso a paso lo que vivió esa jornada del 4 de noviembre. “Yo me estaba dirigiendo al estadio, iba con dos atletas, con masajista. Primero me escribió Sergio Germain, atleta que estaba en la pista, ahí mismo me dice ‘van a dejar fuera la Poli’, si no me equivoco”, expresó.

“Y luego me dicen que dejaron fuera a Berdine. Me mandan una foto del entrenador Marcelo Gajardo hablando al costado de la pista con Bastián Carter. Llego a la pista, me encuentro con Sergio Germain, me dice ‘perdón’. Llego a la pista y me dicen ‘está la Poli, la acaban de dejar afuera’. Y entonces voy a donde está ella, está con el atleta Lucas Nervi, está con Juan Pablo Raveau, está con el Tulio Moya, está destrozada, está en el suelo, no lo puede creer, está en un estado de shock, está llorando”, detalló.

Polanco aseguró que “Marcelo Gajardo estaba sentado en una silla y la restantes atletas estaban trotando y la verdad tuve que estar varios minutos intentando consolar a Poulette, que estaba completamente desolada por los motivos que ya explicaba largamente, sintió que le hicieron una encerrona enorme y es muy difícil pensar que no hubo complicidad de su propia compañera y amiga”.

“En ese momento bueno, yo me dirijo a Marcelo Gajardo, le digo un par de cosas. Le digo que encontraba que era una mariconada lo que había hecho, lo que le había hecho a la Poulette, que cómo se le ocurría hacerle eso ahí mismo, una hora antes de que corriera. Sabía en dos días, si no semanas antes, que ya esa decisión ya estaba tomada. Que eso no correspondía, que cómo se le ocurría sacarla por una atleta suya”, sostuvo.

El atleta reconoció que “luego de eso, le dije que no tenía cojones también porque se ha dejado influenciar y había arruinado no solamente a las chicas que dejó afuera, sino que finalmente terminó arruinando a todo el equipo, por no decir a todo el país, por no decir a todo el evento. No es menor. Después de eso, veo de reojo que llega Martina. Llega Martina trotando, si no me equivoco, con Stephanie. Las veo de reojo. Marcelo me dice ‘Ándate de acá porque no quiero que me arruines. No me eches a perder el equipo’. Algo así. Le digo sí, por lo mismo me voy a ir. Quiero negar enfáticamente que mi tono fue alto. Mi tono fue bajo. No más alto del que tengo en este momento. Mi tono frontal. No histérico”.

“Yo esperé que las atletas terminaran de girar el óvalo cuando pasaron por el frente Marcelo Gajardo y yo me dirigí a él, fui a hablarle. Estaba Lucas Nervi, 20 metros a la izquierda, más o menos. Le transmito eso. Él no transmite ni un céntimo de resquemor o de arrepentimiento. Y la verdad estaba bien, bien cerrado. Yo le digo ‘Mira cómo la dejaste, le cagaste’, me acuerdo que le dije. Le dije ‘le cagaste la vida’. No mostró ni ningún tipo de arrepentimiento y la verdad, un semblante bastante rudo. En ese momento La escena era bastante desoladora, porque estaba tirada a 20 metros”.

Recordemos que tras más de 12 horas de audiencia, los jueces decidieron absolver a los denunciados. Eso sí, el caso podría continuar en otras instancias, incluso civiles, si las atletas deciden persistir. Consignar que este medio intentó contactarse con Fernanda Mackenna, sin embargo, no logró obtener su versión.