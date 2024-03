"Muchos me preguntan qué dieta sigo por vivir tantos años. Yo siempre he comido poco, pero de todo, y nunca he seguido ningún régimen. No he sufrido ninguna enfermedad ni he pasado por un quirófano" destacó a través de su cuenta de X, la mujer más anciana del mundo según los récords Guinnes.

La española Maria Branyas Morera cumplió 117 años el pasado 4 de marzo, lo que le da el título de ser la mujer más longeva actualmente en el mundo, o como se les llama a los mayores de 110 años, una supercentenario.

Para hacerse una idea, la adulta mayor nacida en 1907 ya tenía 5 años para el naufragio del Titanic, 7 años para el inicio de la Primera Guerra Mundial y ha podido presenciar todos los mundiales de fútbol de la historia.

El secreto de Maria Branyas: la mujer más longeva del mundo

El 17 de enero del 2023, Maria Branyas fue reconocida como la mujer más vieja del mundo por los récords Guinnes, luego de la muerte de la monja francesa Lucile Randon a los 1198 años de edad.

Según destacan diferentes medios, la anciana cuenta con excelente memoria y buena salud, a tal punto, que sobrevivió a virus del covid-19, sin vacunas, luego de contagiarse en el 2020 en la residencia en la que vive cerca de Barcelona.

Acorde a lo explicado por La Nación, su única gran limitación, debido a la edad, es no poder caminar por sí sola y tener que usar una silla de ruedas para moverse.

Al respecto, Maria Branyas usó sus redes sociales (sí, usa RR.SS) para explicar cuál es el secreto de su longevidad, que la mantiene a los 117 años, como una persona de 80 o incluso menos. Reveló que su clave es alejarse de la gente tóxica, buscar la relajación y no hacer dieta y comer yogur.

“Muchos me preguntan qué dieta sigo por vivir tantos años. Yo siempre he comido poco, pero de todo, y nunca he seguido ningún régimen. No he sufrido ninguna enfermedad ni he pasado por un quirófano. Pienso que la longevidad es también tener suerte. Suerte y buena genética, destacó a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Agregó, además, “un consejo: en una época en la que constantemente surgen dietas y alimentos milagrosos para el bienestar y la salud, es necesario rescatar el yogur; un alimento de siempre con un sinfín de propiedades positivas para el organismo y que alarga la vida”.

I un consell, si em permeteu. En una època en què constantment sorgeixen dietes i aliments miraculosos per al benestar i la salut, cal rescatar el iogurt, un aliment de tota la vida amb una infinitat de propietats positives per a l'organisme. Un estudi búlgar, sosté que el seu 👇 pic.twitter.com/0tJn905VVK — Super Àvia Catalana (@MariaBranyas112) December 10, 2022

Las propiedades del yogur

Según destaca el medio español ABC, el yogur es una fuente de proteínas y nutrientes esenciales como calcio, potasio, magnesio, además de probióticos, bacterias que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal y a estimular el sistema inmunitario.

Unos 100 gr. de estos productos, en promedio, contienen 61,40 calorías, 3,96 g de proteínas y múltiples vitaminas como B3, C, E, B1, B2, B6 y A.

Una de las ventajas de consumir yogur es que posee una proteína más digerible que la leche (con menos lactosa), con un carácter saciante y que contribuye al crecimiento de músculos y huesos.

Junto a lo anterior, proporciona entre un 15 y un 20% de la ración diaria recomendada de calcio, o que contribuye a combatir problemas a los huesos y articulaciones como la osteoporosis.

Por último, otras de sus propiedades permiten reducir la hipertensión, mantener el colesterol en niveles saludables y ayuda a combatir la halitosis. También permite nutrir y proteger el rostro gracias al ácido láctico que retiene la humedad de la piel.