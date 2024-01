Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 236 mil personas mueren ahogadas anualmente en el mundo. El mismo organismo reveló que en el año 2020 en el Perú murieron 584 personas por la misma causa. En ese contexto, el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP, brindó algunos lineamientos básicos de cómo actuar cuando vemos que alguien se está ahogando en la playa.

¿Cómo actuar cuando alguien se está ahogando?

“Primero debemos establecer la situación: si hay gente alrededor tuyo, si hay palos alrededor tuyo o alguna cosa que puedas usar (para ayudar a la persona). Lo primero es ver dónde estás”, señaló.

En segundo lugar, el experto hace énfasis en la importancia de llamar a emergencias. Esto, mientras una persona hace algo por ayudar a quien se está ahogando, alguien más, ya sea de la familia o del entorno, debe estar llamando a algún servicio de emergencia.

“Luego, si existe un dispositivo de flotación como una llanta o una cámara, eso es lo primero que hay que tirarle a la persona que se está ahogando, pero no acercándose mucho”, precisó el Dr. Huerta.

Recalcó que no debemos “hacernos los héroes” tratando de llegar hasta donde está el afectado, pues puede empeorar la situación. “Tú no te acercas al que se está ahogando a no ser que seas una persona que está entrenada para rescatar a una persona en el agua”, apuntó.

Cuando se ha logrado sacar a la persona hasta la orilla de la playa, lo que se debe hacer es ponerlo en posición de recuperación en caso se encuentre “más o menos inconsciente”. No obstante, si la persona se encuentra completamente inconsciente hay que hacerle resucitación cardiopulmonar, explicó el especialista.