Desde la mañana del pasado domingo, una falla eléctrica externa en una planta de Aguas Antofagasta provocó problemas en la producción e impulsión del suministro, generando un corte masivo de agua potable, por lo que se dispuso de 47 puntos de abastecimiento en puntos estratégicos de la ciudad.

La falta de agua en la ciudad del norte provocó la suspensión de clases en varios colegios, suspensión de procedimientos en el hospital regional y una Alerta Amarilla por parte de Senapred.

Según dijo a Radio Bío Bío el alcalde Jonathan Velásquez, la empresa a cargo del suministro de agua potable, Aguas Antofagasta, las reparaciones podrían extenderse hasta el próximo viernes.

Por eso, y debido a que el corte afecta hasta ahora a más de 66 mil clientes, dispusieron de 47 puntos de abastecimientos, repartidos en 6 sectores de la ciudad.

Of. Bonasort con Of. Lastenia.

Of. Anita con Of. Castilla.

Of. Anita con Avda. Pedro Aguirre Cerda.

Of. Petronila con Benito Ocampo.

Of. Petronila con Avda. Pedro Aguirre Cerda.

Avda. Pedro Aguirre Cerda con Arturo Pérez Canto.

Los Playeros con Los Tamarugos.

Los Guindos con Los Aromos.

Juan Pablo II con Valle Nevado.

La Florida con Chuquicamata.