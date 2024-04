Además de su característico sabor, el aporte de cafeína es una de las principales razones por las que millones de personas alrededor del mundo toman una, o varias, tazas de café cada mañana.

Si bien a algunos les basta con una sola dosis de café luego de despertar, hay quienes suelen requerir una mayor concentración de esta sustancia para arrancar bien el día. En estos casos, hay un sencillo (y delicioso) truco que puede ayudar a potenciar los efectos de tu bebida matutina.

Café y cacao: la combinación ideal para salir de casa con las pilas cargadas

Según un estudio publicado en la revista BMC Nutrition, y liderado por expertos de las Universidades de Clarkson y Wisconsin, la infusión de cacao con café tiene un impacto positivo en las tareas cognitivas y en la sensación de energía y motivación.

En concreto, la investigación examinó, durante el lapsus de un año, los efectos de tomar cacao, café y cacao con café. Tras evaluar las habilidades de los participantes en pruebas de reflejos, memoria y ejercicios matemáticos, los investigadores llegaron a la conclusión de que, combinados, la cafeína y el cacao mejoran la capacidad de concentración.

También se encontró que la teobromina del cacao puede generar un efecto similar al de la cafeína en cuanto a estimular el sistema nervioso central, potenciándolo e influyendo positivamente en el estado de ánimo. El cacao, a su vez, contiene flavonoides que aumentan el flujo sanguíneo hacia el cerebro, proporcionándole más oxígeno y mejorando su funcionamiento.

Otro hallazgo interesante del estudio fue que en relación con los picos de ansiedad que suele producir la ingesta de cafeína. Se encontró que la mezcla de cacao con cafeína atenuaba su incidencia, en comparación con la ingesta de café por sí sola.

“Ha sido un estudio realmente divertido,” dijo Ali Boolani, autor principal del estudio. “El cacao aumenta el flujo sanguíneo cerebral, lo que mejora la cognición y la atención. La cafeína sola puede aumentar la ansiedad. Este proyecto en particular descubrió que el cacao disminuye los efectos productores de ansiedad de la cafeína, ¡una buena razón para beber mocha lattes!”

“Los resultados de los tests son definitivamente prometedores y muestran que el cacao y la cafeína son buenas opciones para estudiantes y cualquier otra persona que necesite mejorar la atención sostenida,” dice Boolani.

Referencias del estudio:

Ali Boolani, Jacob B. Lindheimer, Bryan D. Loy, Stephen Crozier, Patrick J. O’Connor. Acute effects of brewed cocoa consumption on attention, motivation to perform cognitive work and feelings of anxiety, energy and fatigue: a randomized, placebo-controlled crossover experiment. BMC Nutrition, 2017.