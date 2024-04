Según datos de la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Enide), en Chile hay más de 150 mil personas adultas ciegas y otros 4,6 millones tienen algún tipo de pérdida de visión. “Cuando aparecen manchas dentro del campo visual, las personas comienzan a ver borroso, tienen fatiga o dolor de cabeza recurrente, es posible que tengan alguna enfermedad de cuidado a los ojos y es importante que puedan consultar lo antes posible a un especialista”, explica Carolina Urdaneta, Medical Manager Oftalmología del Laboratorio Roche.

“Muchas afecciones oculares son tratables o prevenibles”, dijo el Dr. Joshua Ehrlich, profesor asistente de oftalmología y ciencias visuales en la Universidad de Michigan, a The New York Times. Al respecto, estas son nueve creencias comunes que las personas tienen sobre la salud ocular, y lo que dijeron los expertos al respecto.

¿Leer un libro o mirar una pantalla muy de cerca le hace mal a los ojos?

Verdadero. Lo cierto es que los ojos no están diseñados para enfocar objetos cercanos a nuestra cara durante largos períodos de tiempo, explicó el Dr. Xiaoying Zhu, investigador principal de miopía en la Facultad de Optometría SUNY en la ciudad de Nueva York.

Cuando lo hacemos, especialmente durante la infancia, se fomenta que el globo ocular se alargue, lo que con el tiempo puede causar miopía.

Para reducir la tensión en los ojos, el Dr. Zhu recomienda seguir la regla 20-20-20: después de cada 20 minutos de lectura cercana, mira algo al menos a 20 pies (6 metros) de distancia durante al menos 20 segundos.

¿Leer con poca luz puede empeorar tu vista?

Falso. Lo que sí es cierto, Sin embargo, si la iluminación es tan tenue que necesitas sostener tu libro o tableta cerca de tu rostro, eso puede aumentar los riesgos mencionados anteriormente y causar fatiga visual, lo que puede provocar dolor alrededor de los ojos y sienes, dolores de cabeza y dificultad para concentrarse. Pero estos son síntomas temporales, dijo el Dr. Zhu al Times.

¿Pasar más tiempo al aire libre es bueno para la visión?

Verdadero. Alguna investigación (principalmente centrada en niños) sugiere que el tiempo al aire libre puede reducir el riesgo de desarrollar miopía, dijo María Liu, profesora asociada de optometría clínica en la Universidad de California, al citado medio.

Los expertos no comprenden completamente por qué sucede esto, pero algunas investigaciones proponen que la luz solar brillante puede animar a la retina a producir dopamina, lo que desalienta el alargamiento del ojo (aunque estos experimentos se han realizado principalmente con animales, dijo el Dr. Zhu).

¿Demasiada luz ultravioleta puede dañar la vista?

Verdadero. Hay una razón por la que los expertos dicen que no se debe mirar fijamente al sol. Demasiada exposición a los rayos ultravioleta A y B del sol puede “causar daño irreversible” a la retina, dijo el Dr. Ehrlich. Esto también puede aumentar tu riesgo de desarrollar cataratas, agregó.

Demasiada exposición a la luz UV también puede aumentar el riesgo de desarrollar cánceres en el ojo, dijo el Dr. Ehrlich, aunque este riesgo es bajo. Usar gafas de sol, lentes o lentes de contacto que bloqueen los rayos UV puede ofrecer protección.

¿Tomarse un descanso de usar gafas puede prevenir que tu vista empeore?

Falso. Algunos pacientes que necesitan gafas le dicen a Safal Khanal, profesor asistente en optometría y ciencia de la visión en la Universidad de Alabama en Birmingham, que no usan sus gafas todo el tiempo porque piensan que empeorará su condición. “Eso no es cierto”, dijo. Si necesitas gafas, debes usarlas.

¿Incluso un poco de luz azul de las pantallas es perjudicial para tus ojos?

Falso. Aunque algunas investigaciones han encontrado que la exposición a la luz azul puede dañar la retina y potencialmente causar problemas de visión con el tiempo, no hay evidencia sólida que confirme que esto sucede con exposiciones típicas en humanos, dijo el Dr. Ehrlich a The New York Times. Además, no hay evidencia de que usar gafas que bloqueen la luz azul mejore la salud ocular, agregó.

Pero las pantallas pueden ser perjudiciales para la vista de otras formas descritas anteriormente, incluido causar ojos secos, dijo el Dr. Zhu. “Cuando miramos una pantalla, simplemente no parpadeamos tan seguido como deberíamos”, dijo, y eso puede causar fatiga visual y visión borrosa temporal.

¿Fumar es malo para la salud ocular?

Verdadero. Un estudio del 2011 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades vinculó el tabaquismo con enfermedades oculares relacionadas con la edad autorreportadas en adultos mayores, incluidas cataratas y degeneración macular relacionada con la edad, una enfermedad donde parte de la retina se descompone y hace que tu visión se vuelva borrosa.

Los productos químicos tóxicos en los cigarrillos ingresan a tu torrente sanguíneo y dañan tejidos sensibles en los ojos, incluida la retina, el cristalino y la mácula, dijo el Dr. Khanal al citado medio.

¿Las zanahorias son buenas para tus ojos?

Verdadero. Si bien una dieta llena de zanahorias no te dará una visión perfecta, algunas evidencias sugieren que los nutrientes en ellas son buenos para la salud ocular.

Un gran ensayo clínico, por ejemplo, encontró que los suplementos que contienen nutrientes encontrados en las zanahorias, incluidos antioxidantes como el betacaroteno y las vitaminas C y E, podrían frenar la progresión de la degeneración macular relacionada con la edad.

Seguir una dieta rica en antioxidantes no necesariamente evitará que se produzca una enfermedad ocular, pero puede ser útil “particularmente para las personas con degeneración macular temprana”, dijo el Dr. Ehrlich.

¿El empeoramiento de la vista es una parte inevitable del envejecimiento?

Falso. La mayoría de las causas de la disminución de la vista en la edad adulta, incluida la degeneración macular relacionada con la edad, las cataratas y el glaucoma, son prevenibles o tratables si se detectan temprano, dijo el Dr. Ehrlich.

Si tu visión está empezando a deteriorarse, no lo descartes como “simplemente envejecimiento”, agregó. Ver a un optometrista u oftalmólogo de inmediato (o regularmente, cada año) te dará la mejor oportunidad de evitar estas condiciones, dijo.