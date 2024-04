Poco después del ataque de Irán la tarde de este sábado, usuarios de redes sociales se apresuraron a recordar la polémica teoría del Pizzómetro, también conocida como “The Pizza Meter” en inglés.

En concreto, el “Pizzómetro” se refiere al inusual incremento en las órdenes de pizza desde ciertos lugares estratégicos en la política e inteligencia estadounidense, como el Pentágono, la Casa Blanca o la CIA, en instancias previas a una crisis geopolítica global. ¿De dónde surge tan descabellada teoría?

“Este dato es espectacular. Uno de los hechos que presagian un gran acontecimiento internacional es el “Pizzometro” en Washington”, señaló en su cuenta de X Esteban Actis, politólogo y especialista en política internacional, autor del libro “La disputa por el poder global” y docente de la Universidad Nacional de Rosario.

Lo anterior, en referencia a la observación que hizo otra cuenta esa noche, que señaló que “el Papa Johns más cercano al Pentágono está más ocupado de lo usual”.

The Papa Johns closest to the Pentagon is far busier than usual pic.twitter.com/Fe7t2HRqAj

