Nuestro país tiene una amplia diversidad de ecosistemas. Esto permite que sea un territorio vasto de especies endémicas, aunque no todas se encuentran en un estado favorable de conservación. En este artículo revisaremos algunos de los animales más amenazados de Chile.

Entre humedales, bosques esclerófilos y de macroalgas, desiertos, ríos y ecosistemas andinos, residen muchas especies animales que hoy viven en peligro de extinción por la caza, el cambio climático o la contaminación.

De acuerdo a una investigación de la Universidad de Concepción realizada en 2021, un 70,97% de anfibios se posicionan bajo alguna categoría de amenaza. Lo mismo ocurre con un 50% de las aves, un 49% de los reptiles y un 29% de los mamíferos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estableció en 1964 la Lista Roja de Especies Amenazadas, que permite clasificar a los distintos organismos que integran los reinos de las plantas, hongos y animales.

Esta categorización también quedó plasmada en el Decreto 29 “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación”, dictado en 2012 por el Ministerio del Medio Ambiente.

Este permite “evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica, y por ello, puede contribuir a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas” en el caso de plantas, algas, hongos y animales silvestres, apunta su sitio web.

Revisa cómo se clasifican las especies según su estado de conservación:

Extinta (EX): se les asigna esta clasificación “cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto”, indica la ley. Se presumen extintas luego que no se encuentre ni un solo espécimen en sus hábitats durante un periodo de tiempo.

Extinta en Estado Silvestre (EW): se entiende que son las especies que solo sobreviven en cultivo, cautividad o en poblaciones naturalizadas fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR): las plantas, algas, animales y hongos de esta categoría enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): las especies están consideradas con un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): son categorizadas de esta forma aquellas que enfrentan un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): desde esta categoría, las especies son segregadas según el grado de cercanía con los estados de Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable. En este caso, no integran estas clasificaciones pero están próximas a satisfacer los criterios, o posiblemente lo hagan en el futuro.

Preocupación Menor (LC): No cumplen con ninguno de los criterios antes mencionados, por lo que se trata de especies abundantes y con amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD): esta última categoría considera que no existe la información adecuada para evaluar el riesgo de extinción de las especies, según la distribución o condición de la población.