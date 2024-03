Ya sea que vivas solo o con tu familia, las responsabilidades de mantener un hogar en buen estado significa también estar preparado ante cualquier arreglo o emergencia, por lo que es esencial contar con las herramientas adecuadas en tu casa.

Al respecto, y por si no lo sabías, en Chile se celebra el Día del Maestro Obrero Constructor cada 19 de marzo, por lo que diferentes casas comerciales del retail, como Ripley tienen ofertas especiales.

En ese sentido, si lo que te gusta es maestrear, estos son todos los utensilios básicos que no te pueden faltar en la casa.

La lista básica de herramientas que todo hogar debería tener:

Kit de destornilladores

Los destornilladores son lo principal que debes tener en tu hogar, sirven para arreglar todo tipo de objetos y nunca están de más. Se recomienda tener un juego de diferentes tamaños y puntas para estar preparado ante cualquier problema que puedas tener.

Están los de tamaño normal y los de precisión que te ayudarán con piezas y tornillos más pequeños.

Martillo

Esta también es una herramienta básica para la casa y que no debe faltar. Si deseas reparar un mueble que tiene un clavo suelto o colgar un cuadro que elegiste con tanto estilo para el living, te hará falta uno.

Taladro

No hay nada más útil que saber utilizar un taladro. Podrás redecorar tu hogar como gustes y no tendrás ningún impedimento para hacerlo. Es útil para instalar repisas, muebles y soportes, y no necesitarás la guía de un profesional para hacerlo.

Hoy existen de diferentes tipos y velocidades, que sirven tanto para hacer orificios en la pared como para atornillar o desatornillar más rápido. Ideal incluir un set de brocas para tener opciones de cambio dependiendo del material.

Huincha de medir

Una huincha es esencial para medir los dormitorios y los distintos espacios de tu hogar. De esta forma podrás saber las medidas exactas para que entren tus muebles, cortinas y camas, entre otros objetos que desees colocar antes de comprarlos.

Caja de herramientas

De nada sirve partir con el cambio de casa y no tener un lugar donde colocar tus herramientas nuevas. Las cajas de herramientas traen distintos compartimentos para poder guardar tus herramientas en orden y no ocupen mucho espacio por la casa.

Nivel

Tener esta herramienta en casa es poco usual, pero al momento de decorar es bastante útil. Su uso marca la diferencia entre un cuadro chueco y uno bien posicionado, si estás comenzando a adornar tu casa es ideal.

Herramientas multipropósito

Tal como dice su nombre, tienen diferentes usos para las distintas cosas que necesites en tu hogar. Son útiles para quitar pintura de superficies, lijar, limpiar bronce, cortar, limar y/o alisar irregularidades, restaurar maderas, metales, plásticos e incluso cerámica con resultados profesionales.