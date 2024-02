Con la llegada del 14 de febrero, Día de los Enamorados, también comienzan a aparecer los regalos clásicos que enamoran a todos, nos referimos a las rosas, los chocolates y por supuesto los libros.

Porque el Día del Amor debe ser algo más que lo material, si lo que quieres es dar un regalo con sentido, donde lo económico nos sea primordial, pon atención a esta nota de BioBioChile.

Los mejores libros para regalar en el 14 de febrero

En San Valentín, “los libros son un regalo personal, demuestran preocupación y atención, ya que uno regala libros que sabe que le van a gustar a la otra persona”, mencionó al respecto Daniela Breguel, Gerente de la Categoría Libros de Buscalibre.com.

Por eso, en el 14 de febrero, “siempre vemos un boom de interés por los libros como una opción romántica de regalo”, añadió.

Estas son algunas opciones que tienes para regalar según cada gusto:

Para los que aman el amor:

“Ugly Love” de Colleen Hoover

Cuando Tate Collins conoce al piloto Miles Archer, no cree que sea amor a primera vista. Ni siquiera irían tan lejos como para considerarse amigos. Lo único que Tate y Miles tienen en común es una innegable atracción mutua. Una vez que sus deseos salen a la luz, se dan cuenta de que tienen el acuerdo perfecto. Él no quiere amor, ella no tiene tiempo para el amor, así que solo queda el sexo. Creen que pueden manejarlo, pero se dan cuenta casi de inmediato de que no pueden en absoluto.

“Jaque mate al amor” de Ali Hazelwood

De la autora de “La hipótesis del amor”, llega una nueva “romcom” en la que los caminos de dos rivales del ajedrez se cruzan en una competición donde acabarán jugándose el corazón. Para Mallory Greenleaf, el ajedrez ha pasado a mejor vida, ahora se dedica en exclusiva a su madre, a sus hermanas y a un trabajo basura con el que paga las facturas. Al menos, hasta que participa en un torneo benéfico y, sin pretenderlo, machaca al famoso Matarreyes, Nolan Sawyer. La derrota de Nolan frente a una donnadie deja de piedra a todo el mundo, pero lo más desconcertante es que el chico quiere enfrentarse de nuevo a ella.

Libros en el Día de los Enamorados para los amantes de los thrillers

“Holly” de Stephen King

Cuando Penny Dahl contacta con Finders Keepers para que la ayuden a encontrar a su hija, algo en la voz desesperada de la mujer hace que Holly Gibney se vea obligada a aceptar el trabajo. A poca distancia del lugar en el que Bonnie Dahl desapareció, viven los profesores Rodney y Emily Harris, un matrimonio octogenario y dedicado de académicos semiretirados. Nadie diría que, en el sótano de su impecable casa forrada de libros, esconden un secreto directamente relacionado con la desaparición de Bonnie.

“El Psicoanalista en la Mira” de John Katzenbach

Después del éxito de Jaque al psicoanalista, John Katzenbach vuelve con los personajes de su icónica novela “El psicoanalista”. El doctor Ricky Starks vive en Miami después de haber sufrido la terrible persecución y el acoso de una familia de psicópatas liderada por Rumpelstiltskin. Cuando parecía que por fin iba a poder vivir tranquilo, todo vuelve a empezar. En la pantalla de su ordenador aparecen los nombres de doce de sus pacientes y un mensaje que dice que uno de ellos se va a suicidar en menos de 14 días.

Para los cocineros

“Esto es ciencia y cocina” de Heinz Wurth

¿Cuándo se debe añadir sal a las legumbres? ¿Y a la carne? ¿El limón cocina el pescado? ¿Y cómo evitar efectivamente la oxidación del aguacate o palta? Con este libro, Heinz Wuth utiliza ejemplos cotidianos, explicaciones sencillas e ilustraciones para acercar a los cocineros, chefs, amantes de la comida y profesionales a la comprensión de los procesos a los que se someten los alimentos cuando se cocinan. Comience su viaje culinario con este libro y coseche los beneficios, desde eliminar las complicaciones culinarias y evitar los errores comunes de cocina, hasta comprender el poder de los ingredientes cotidianos para transformar sus comidas.

“Hola, mocktails!” de Manuela Iturrieta

El primer libro en su tipo hecho en Chile. Tras crear la comunidad @ZonaLibredeAlcohol y desarrollar las cartas de mocktails más gustosas en las más reconocidas barras del país, la ingeniera comercial Manu Iturrieta da vida a un nuevo proyecto: un libro de bolsillo con 34 recetas inéditas para principiantes y expertos en mocktelería, además de tips, vivencias y todos los tutoriales necesarios para adentrarse en una zona libre de alcohol.

Para los que prefiere un mundo de fantasía

“Alas de sangre” de Rebeca Yarros

Violet Sorrengail creía que a sus veinte años se uniría al Cuadrante de los Escribas para vivir una vida tranquila, estudiando sus amados libros y las historias antiguas que tanto le fascinan. Sin embargo, por órdenes de su madre, la temida comandante general, Violet debe unirse a los miles de candidatos que luchan por formar parte de la élite de Navarre: los jinetes de dragones. Día tras día, la guerra que se libra al exterior del Colegio se torna más letal, las defensas del reino se debilitan y los muertos aumentan, y por si fuera poco, Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto.

“El hombre iluminado” de Brandon Sanderson

Hace años tenía compañeros de armas y una causa en la que creer, pero ahora el hombre que se hace llamar Nómada solo conoce la vida a la fuga. Obligado a saltar de un mundo a otro en el Cosmere cada vez que la implacable Brigada Nocturna le gana demasiado terreno, Nómada acaba en un nuevo planeta y de inmediato se ve implicado en la trifulca entre un tirano y los rebeldes que solo pretenden evitar que los conviertan en esclavos sin mente.

Libros de regalo en el Día del Amor para los coquetos:

“Cuéntame esta noche” de Megan Maxwell

Todos los relatos de Megan Maxwell reunidos por primera vez en un único volumen. De la mano de los protagonistas de Llámame bombón, Un sueño real, Diario de una chirli, Ella es tu destino, Un café con sal, Vaya vaya, cómo has crecido, Alégrame la vista, El despertar, Mi querido diario y Soy la tigresa te sumergirás en las más apasionadas historias y te mostrarán que en ocasiones los más profundos deseos pueden llegar a cumplirse, aunque sea de la manera más inesperada…

“De sangre y cenizas” de Jennifer L. Armentrout

Elegida desde su nacimiento para dar comienzo a una nueva era, la vida de Poppy nunca le ha pertenecido. El futuro del reino entero recae sobre sus hombros, algo que ni siquiera está demasiado segura de querer para ella. Porque la Doncella tiene corazón, alma y deseo. Y cuando Hawke, un guardia de ojos dorados que ha jurado garantizar su Ascensión, entra en su vida, el destino y el deber se entremezclan con el deseo y la necesidad. Él incita su ira, hace que se cuestione todo aquello en lo que cree y la tienta con lo prohibido. Poppy no solo está a punto de perder el corazón y ser considerada indigna por los dioses, sino que también está a punto de perder la vida.

Para los que quieren aprender: libros para el 14 de febrero

“Pensar con claridad” de Shane Parrish

Shane Parrish, exagente del servicio de inteligencia canadiense, se dio cuenta de que los modelos mentales y métodos de razonamiento que utilizaba en su labor como espía se podían aplicar igual en todos los ámbitos de la vida personal y profesional. Este libro es el resultado de muchos años ayudando a la gente a pensar mejor, a entender que nuestro cerebro reptiliano nos empuja a veces a tomar malas decisiones y que el secreto del éxito parte de identificar correctamente cuáles son los datos relevantes en ese mar de información que nos ahoga.

“Terapia Para Llevar” de Ana Pérez

La salud mental no cae del cielo. Descubre 100 herramientas prácticas y fáciles de aplicar que mejorarán tu día a día. ¿Estás desconectado de ti mismo? ¿Sientes que te pasa algo, pero no sabes qué es? ¿La opinión de los demás te condiciona demasiado? Descubre 100 herramientas prácticas y fáciles de aplicar para vivir mejor tu día a día.