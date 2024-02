Fundada por Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, Bluesky existe hace ya un tiempo, pero solo se podía ingresar con invitación. La novedad es que, por primera vez, cualquier persona puede crearse una cuenta e ingresar a la plataforma. ¿Qué es y cómo funciona Bluesky?

“Bluesky es la red social como debería ser. Encuentra tu comunidad entre millones de usuarios, da rienda suelta a tu creatividad y vuelve a divertirte” es la descripción inicial que aparece cuando uno ingresa a la página oficial de Bluesky.

Bajo la premisa de que “las redes sociales son demasiado importantes para ser controladas por unas pocas corporaciones”, desde Bluesky aseguran que están construyendo una base abierta para la “Internet social”.

Ayer se liberó su acceso a cualquier persona que decidiera crearse una cuenta. Desde la red social confirmaron vía X que más de un millón de nuevos usuarios se sumaron en el último día.

Welcome to the 1M+ new users who joined Bluesky since we opened access yesterday!

Sign up here: https://t.co/exCdOOYprz pic.twitter.com/si9dn04zp2

— bluesky (@bluesky) February 8, 2024