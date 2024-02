Este viernes 2 de febrero se dio a conocer que los hijos de Nábila Rifo dieron muerte a la actual pareja de la mujer. El incidente ocurrió en Coyhaique, donde el hijo de 20 años de Rifo se entregó a las autoridades, después de confesar haber sido el responsable de la golpiza que resultó en la muerte de la actual pareja de su madre.

Este no es el primer episodio de violencia que enfrenta dicha familia. En 2016, Rifo fue víctima de un brutal ataque por parte de su entonces pareja, Mauricio Ortega, quien la dejó ciega y con heridas de gravedad. En BioBioChile hicimos una recopilación de los principales hechos hasta hoy.

El ataque a Nabila Rifo

El 14 de mayo de 2016, Carabineros fue alertado a eso de las 06:00 horas del hallazgo de una mujer brutalmente agredida y posteriormente abandonada en una de las calles de la comuna de Coyhaique, a solo 500 metros de su vivienda.

Se trataba de Nabila Rifo, de 28 años, madre de cuatro hijos de, entonces, entre tres a 12 años.

Fue ingresada de urgencia al Hospital Regional de Coyhaique debido a una fractura en el cráneo junto con la pérdida de sus ojos y piezas dentales.

Más adelante se supo que Nabila Rifo había denunciado al agresor del crimen, Mauricio Ortega, por el delito de violación de morada violenta y amenazas simples. Incluso, una vez entró a la fuerza a la vivienda de la mujer tras romper la puerta de la cocina con un hacha.

Un caso que conmocionó al país

El ataque a Nabila Rifo es, hasta la feha, uno de los casos de violencia de género más mediáticos del país. Por un lado, Rifo recibió la visita y el apoyo de diferentes autoridades, como la entonces presidenta Michelle Bachelet, mientras que por otro lado debió sufrir el escrutinio de los medios cuando el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 expuso su informe ginecológico en vivo.

“No solo fueron expuestos antecedentes relativos a la intimidad de una mujer, sino que además le fue propinado un trato violento y denigrante que no se condice con su condición de víctima de un delito particularmente grave”, explicó el CNTV en su momento.

Su expareja, Mauricio Ortega, fue condenado inicialmente a 26 años de cárcel por femicidio frustrado. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este cargo, reduciéndola a 18 años, argumentando que no existía la intención de matar por parte del agresor.

El caso de la violenta agresión que sufrió Nabila conmocionó al país entero, donde a través de marchas, velatones e intervenciones, demostraron su rechazo contra la agresión y solidarizaron con Rifo.

“Hola, soy Nabila Rifo, la sobreviviente de Coyhaique, quiero saludar a todas las personas, en especialmente a las mujeres, en este día 25 de noviembre el día de la no violencia (…) que si alguna le está pasando, lo que me pasó a mí, por favor acudan a algún familiar, algún vecino o a cualquier persona, pero no se dejen intimidar ni amenazar por ningún hombre“, señaló la mujer en 2016.

Espiral de violencia

El viernes 03 agosto de 2018, Miguel Angel Rubio Cárcamo, de 60 años, fue formalizado como autor del delito de amenazas y violación de morada contra su expareja Nabila Rifo.

Ella realizaba labores del hogar, cuando el hombre —con quien había tenido una relación dos años antes— irrumpió en el lugar y llegó hasta su dormitorio.

De entrada la insultó. “Me cortaste el teléfono, me bloqueaste. Quizás a quién tendrás”, le recriminó. Luego, tomó un elemento metálico y lo colocó en el cuello de Nabila Rifo: “A la otra te degollo”, detalló en su momento el fiscal Luis González en la audiencia de formalización.

“Ante los gritos de la víctima y la presencia de la hermana, el imputado hizo abandono del domicilio, huyendo, y siendo ubicado en las inmediaciones por Carabineros”, agregó el persecutor.

Un nuevo episodio de violencia

Este jueves en la noche, Nabila Rifo se encontraba en su hogar en Coyhaique con sus hijos, de 20 y 17 años, cuando el conviviente de Rifo llegó a la vivienda, desencadenando una serie de eventos que culminaron en su muerte.

Según los informes policiales, la actual pareja de Rifo, lanzó insultos y piedras a la casa, lo que provocó la salida de los dos hijos de Rifo, quienes agredieron al sujeto con golpes de pies y puños, así como con un objeto contundente.

El conviviente herido fue trasladado al Hospital Regional, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Esta no era la primera vez que su actual pareja protagonizaba episodios de violencia. En agosto de 2023, Rifo había denunciado al sujeto por violencia intrafamiliar, y en septiembre lo acusó de amenazas con arma blanca.

A pesar de esto, no se habían implementado medidas de protección a favor de Nabila Rifo.